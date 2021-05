Uskutečnila se tam totiž vůbec první Burza Kámen. Ta měla začít už v březnu, ale kvůli pandemii koronaviru museli organizátoři dva plánované termíny zrušit. „Zajímají nás staré věci, líbí se nám například různé kameninové hrnce. Takové věci máme doma, ale těžko se shání. Jsem od Kamenice nad Lipou, takže to sem máme kousek. Jinak teď bydlíme ve Vodňanech, kde jsou taky burzy. Takové akce nás zajímají, protože tu jsou věci, které normálně nevidíte,“ řekla maminka Renata Dvořáková.

Už od ranních hodin si mohli lidé prohlížet a kupovat nádobí a keramiku, nářadí, součástky či stará kola, hračky, oblečení, boty proutěné košíky, obrazy či šperky. „Prodávám to, co se nehodí do muzea. Na to, že je to tu poprvé a prší, tak to docela jde,“ zhodnotil nedělní burzu Vladimír Ureš, který provozuje lidové muzeum v nedaleké Cetorazi.

Kromě věcí z půdy či ze sklepa mohli lidé na letišti pod hradem narazit i na pouťové perníčky, pendreky, cukrovou vatu, koláčky či ovoce a zeleninu. „Tohle je letos druhá burza, kde jsme. Lidé docela nakupují, nabízíme jim totiž úplně něco jiného než ostatní,“ usmál se Josef Šlehofer.

Burza Kámen byla pro návštěvníky otevřená od 7 do 12 hodin. Většina lidí však kvůli špatnému počasí odjela z letiště dřív. „Přesná čísla teprve budu mít, ale odhadem přijelo osm set návštěvníků a osmdesát prodejců,“ přemýšlel organizátor akce Jan Honsa.

Další burza by se na stejném místě měla uskutečnit opět v neděli 20. června.