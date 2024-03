Řešení v podobě demolice navrhuje zastupitel a právník Dušan Fousek. „Považuji za vhodné objekt bývalého obchodního domu Vysočina zdemolovat, vzniklý prostor revitalizovat tak, aby sloužil veřejnosti. Rovněž by se po zbourání obchodního domu otevřel pohled do sousední Hrnčířské ulice a na blízký kostel,“ navrhl zastupitel a vysvětlil Deníku proč.

Doposud podle jeho slov není totiž zcela zřejmé, jakým způsobem bude tento objekt, který vyžaduje investice na opravu, využíván. „Zastávám názor, že veřejné prostředky města je potřebné cílit na investiční akce, jakými jsou například oprava zimního stadionu, plaveckého bazénu, opravy chodníků, veřejných komunikací, zvýšení počtu parkovacích míst, revitalizace zeleně,“ zdůraznil Fousek.

Podle něj bude těžké najít pro budovu využití. „K podnikání těžko, už v centru mají podnikatelé problém svoje obchody udržet. Budova je od devadesátých let prakticky nevyužitá,“ poznamenal zastupitel Fousek.

Jinak celou záležitost vidí nezávislý zastupitel veterinář Jan Matoušek. „Jsem pro to budovu zachovat a maximálně ji využít, pro spolky nebo na byty, ale pro bourání nejsem,“ řekl Deníku. Ani obyvatelé Pelhřimova nemají na budoucnost obchodního domu zřejmě jednotný názor. „Mě to určitě mrzet nebude, když obchoďák zmizí. Je to typická ukázka architektury za socialismu. Stojí tady jak pěst na oko,“ prohlásil před budovou student Aleš Holub.

Naopak Petr Krčál ředitel příspěvkové organizace Domov Jeřabina by měl hned několik tipů, jak obchodní centrum využít. „Například náš obchod Spolu, který zaměstnává klienty s handicapem, už nestačí. V prostorách bývalého obchodního centra bychom mohli obchůdek rozšířit. K tomu provozovat kavárnu. Zaměstnat tak daleko víc klientů. Dát jim šanci. Napadá mě i dětská skupina,“ vysvětlil Deníku.

Budovu která pochází z roku 1989 město koupilo loni v září od soukromého vlastníka, firmy Kubík Vysočina. Objekt má tři patra, využitý byl už celá léta jen z části. „Společně s nákupem nemovitosti získá město také pozemek o rozloze asi šest tisíc čtverečních metrů v ochranném pásmu městské památkové rezervace,“ sdělila ke koupi mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Jedním z důvodů, proč se radnice loni ke koupi rozhodla bylo, že se objevil zájemce, který chtěl budovu od majitele získat pro sebe. Nabízel pětačtyřicet milionů korun. V přízemí plánoval diskotéku, restauraci, obchod a v patře dokonce ubytovnu až pro dvě stovky lidí. To vše téměř v centru města blízko památkové zóny. To bylo podle starosty Ladislava Meda naprosto nepřijatelné.

Záměrem radnice je prozatím spodní část obchodního centra Vysočina využít pro komerční účely a vršek jako zázemí pro místní spolky a organizace. „V současné době již radnice vybrala odbornou firmu, která zpracovává studii na provozně technické využití budovy, která také ukáže směr, jakým se v nejbližších letech vydat. Studie bude hotová v létě, na jejím základě naplánujeme další kroky. Bourat ji rozhodně nechceme,“ informoval o plánech radnice místostarosta Zdeněk Jaroš.