Vánoční strom dorazí v úterý do Pelhřimova. Bude to dvacetimetrová jedle. Ozdobí Masarykovo náměstí.

Instalace vánočního stromu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Urbanová

Dominantou Masarykovo náměstí v Pelhřimově se o Vánocích stane dvacetimetrová jedle. V úterý má dorazit do města. Uvádí to oficiální web radnice. Uvádí to oficiální web města.

Vánoce na Pelhřimovsku klepou na dveře. Víme, kdy rozsvítí vánoční stromy

Vánoční jedle pochází z městského pozemku, rostla v ulici K. H. Borovského.

Slavnostní rozsvícení je naplánováno na neděli 3. prosince od 17 hodin.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nehoda na přejezdu v Pelhřimově: policisté hledají svědky a cestující z vlaku

Zdroj: Policie ČR