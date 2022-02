Bobři jsou proslulí svými hrázemi, které si staví z pokácených stromů. Nedaleko Štěměch ale paradoxně začali hráz bourat. Ne však tu svou, nýbrž u rybníku Pančák. „Udělali do ní jakési průduchy. V krajním případě hrozilo, že by se mohla protrhnout,“ vysvětlil štěměšský zastupitel Zdeněk Novák, podle kterého se bobři v okolí jeho obce vyskytují už delší dobu například i na Rokytné či Římovce. „Nedá se s tím ale vcelku nic dělat. Na některých místech v republice lze sice bobra střílet, Vysočina sem však nespadá,“ doplnil Novák.

Rybník Pančák je nyní vypuštěný, jen kvůli bobrovi to ale není. Obec jej odbahňuje, v souvislosti s tím opraví i poškozenou hráz.

Jiný případ se stal nedávno v Kožichovicích. Zde mají rybník přímo uprostřed obce a stromy okolo něj nasvědčují tomu, že si na nich bobr také pochutnává. Některé dokonce už leží na hladině. „Není to tak dlouho, co bobr narušil i strom vedle stavení, kde měl majitel ustájeného koně. Meteorologové zrovna hlásili silný vítr a hrozilo, že strom spadne na to stavení. Museli jsme to operativně řešit, strom jsme tedy narychlo pokáceli,“ uvedl starosta Otakar Maštera s tím, že se pak ještě všechno muselo vyřizovat přes Lesy České republiky a odbor životního prostředí (OŽP) v Třebíči.

Podle Hany Koutné, která na OŽP tyto případy eviduje, bobři na Třebíčsku nyní už žijí téměř na každém rybníku. „Když dojde k nějaké škodě, poškozený se na nás obrátí, my provedeme šetření a věc předáme Kraji Vysočina. Bobr je u nás už vcelku běžný, vyskytuje se tu řadu let. Já osobně jsem se s jeho činností setkala poprvé někdy v devadesátých létech. Bylo to na rybníku Malý Bor nedaleko Trnavy u Třebíče,“ zavzpomínala Koutná.

Podle odhadů ochranářů žije v České republice asi šest tisíc bobrů, z toho třetina na jižní Moravě.