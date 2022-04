Lidé mohou na okolí Humpolce z výšky shlížet z areálu místního pivovaru. Rozhledna postavená už byla loni. Lidé do ní však poprvé zavítají až letos od prvního června. „Plánujeme to spustit zároveň se zpřístupněním návštěvnického centra. Otevření jsme odkládali kvůli nejisté energetické situaci,“ prozradil mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Na vyhlídku vede sto devadesát jedna schodů. Tyčí se do výšky třiceti tří metrů. „Ti, kdo si ji vyjdou, uvidí město jako na dlani. Zároveň lidé nepřijdou o výhled do okolí. Čekaní na ně například zřícenina hradu Orlík, hrad Lipnice, dálniční most na Vystrkově, Havlův kopec nebo vrch Melechov,“ popsal Tulis.

Zavítat na ni má v plánu Petr Duba. „Vzhledově mi připadá v pohodě. Když už to tady máme, půjdu se na to podívat, až to bude možné. Občas si sám na nějakou rozhlednu v okolí zajdu kouknout, i když nemám moc času. Naposledy jsem se byl takhle podívat na rozhlednu Křemešník,“ řekl místní obyvatel.

Od začátku dubna je pro lidi v provozu rozhledna Oslednice u Telče na Jihlavsku. Zájemci ji mohou navštěvovat o víkendech. Při výstupu zdolají šestatřicet metrů. „Rozhledna už je připravená a zkontrolovaná. Přes zimu nebyla v provozu,“ uvedl předseda Klub českých turistů Telč Vladimír Mazal, který zajišťuje provoz. Zároveň se klub v lokalitě stará o turistické značení. Do začátku léta značky opraví. „Půjde o žlutou trasu. Vede i k rozhledně. Přetřeme je nanovo, ať nám sem lidé trefí,“ dodal.

Na turistickou sezónu se připravují v Kramolíně na Třebíčsku. Zprovoznění rozhledny Babylon plánují na květen. „Zatím je zakonzervovaná. Otevřená pak zůstane na víkendy až do září. V červenci a srpnu pak přibudou všechny všední dny kromě pondělí,“ předeslala Veronika Fialková, která vyhlídku spravuje.

Celoročně otevřené rozhledny na Vysočině

rozhledna na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí

rozhledna Karasín u Bystřice nad Pernštejnem

rozhledna Mařenka na Třebíčsku

rozhledna na Pekelném kopci u Třebíče

rozhledna Ocmanice u Náměště nad Oslavou

rozhledna Rosička u Žďáru nad Sázavou

věž Brána Matky Boží v Jihlavě

Rozhledny, které se otevřou pro letní sezónu

rozhledna Babylon u Kramolína

věž na hradě Orlík u Humpolce

rozhledna Oslednice v Telči

rozhledna Pípalka na Křemešníku

věž Vodojem na Kostelíčku v Třebíči

rozhledna Horní Les nedaleko Vírské přehrady

Mini rozhledny, třeba na krátký výlet s dětmi, přístupné celoročně

rozhledna Rubačka u Velkého Meziříčí

vyhlídková věž Rudíkov na Třebíčsku

rozhledna u sovy na Pohádkové stezce Panenská u Jemnice

vyhlídkový vodojem v Kněževsi u Žďáru nad Sázavou