Místním vadí hlavně to, že bezdomovci jsou vidět, slyšet a někdy i cítit. To si myslí zdravotnice Jana Holubová. „Nevím, že by někoho napadli. Já si jich nevšímám. Peníze jim nedávám. Myslím, že kdyby trochu chtěli, aspoň ti mladší, tak na ulici nejsou. Někteří dřív bydleli v takové boudě na okraji Humpolce, říkalo se tomu perníková chaloupka, radnice to tolerovala, ale ta jim vyhořela,“ dodala s tím, že ve městě funguje celá řada sociálních služeb pro lidi, kteří se ocitnou v nouzi. Například azylový dům, nízkoprahové zařízení pro mládež až do šestadaceti let, veřejný šatník či potravinová banka.

Podle živnostníka Milana Sýkory skutečných bezdomovců v Humpolci zas tolik není. A ne každý, kdo posedává na lavičce a vypadá nepřívětivě, musí být bez domova. „Myslím, že to, co místní mají za bezdomovce, jsou občas takoví podivíni a anarchisti. Lidé, co mají sociální problémy, duševní poruchu, problémy s alkoholem, mladší s fetem. Někdy to jsou asi i cizinci, co propadli sítem agentur a nemají se jak vrátit domů,“ prohlásil.

To si myslí i vedení města Humpolec. Podle starosty Petra Machka lidé bez domova představují v Humpolci minimální problém. „Jedná se o jednu, možná dvě skupiny problémových obyvatel, kteří se bohužel pravidelně vyskytují na frekventovaných místech, především v parku Stromovka,“ sdělil Deníku. A tím jsou také veřejnosti často na očích. „Bohužel jako město máme velmi omezené možnosti, jak situaci řešit. Lidem bez domova nebo v obtížné životní situaci jsou připraveny pomoci naše sociální pracovnice. Zde však narážíme na neochotu dotčených obyvatel řešit svou životní situaci,“ dodal Machek.

Sociální práce s bezdomovci je podle radnice založená na dobrovolnosti a spolupráci ze strany klienta. Kromě snahy sociálního pracovníka zde musí být také součinnost, vlastní aktivita a chuť svou situaci změnit ze strany klienta. Obvykle spolupráce končí po prvních pokusech.

Město Humpolec už víc než rok mluví o zřízení městské policie. Řešení stížností na bezdomovce a rušení veřejného pořádku by byl její úkol.