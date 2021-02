Základní škola v Lukavci na Pelhřimovsku si letos připomíná dvacáté výročí od svého založení. Tamní žáci a učitelé budou ale zřejmě oslavovat v tichosti. Současná opatření kvůli pandemii jim totiž konání větších akcí pravděpodobně neumožní.

Výročí dvacet let staré základní školy v Lukavci připadá na letošní rok. | Foto: archiv městyse Lukavec

„Chceme udělat den otevřených dveří, to je samozřejmost. Pak máme v plánu koncem května nebo v červnu udělat zábavné odpoledne pro děti a večer pro rodiče s kapelou. Přemýšlíme ještě nad dalšími akcemi. To jsou ale zatím jen nápady, protože se bojíme někoho objednat, aby pak po nás nechtěl nějaké penále, když by se oslava nemohla uskutečnit,“ přemítala ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lukavec Lenka Povondrová.