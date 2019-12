Příležitostí budou mít v sobotu i vzápětí v neděli zájemci víc. Pelhřimovští skauti, kteří i letos přivezli Betlémské světlo z Vídně a dál se starají o jeho rozdávání a předávání, připravili hned několik akcí.

Slavnostní bude už cesta pro Betlémské světlo z Pelhřimova k rychlíku do Horní Cerekve. Spolu s rodiči a vedoucími tam v sobotu 21. prosince dopoledne vyrazí dopoledním vlakem nejmenší skauti-benjamínci. „Hned jak se vrátí do Pelhřimova, začneme Betlémské světlo rozvážet do farností v okrese, určitě pojdeme do Želiva a do Humpolce,“ poznamenala za pelhřimovské skauty Denisa Vrbová.

Po zmíněné sobotní bohoslužbě se vypraví v 17.50 hodin průvod s Betlémským světlem do kaple svatého Kříže na Kalvárii. „Tam začne předávání Betlémského světla patnáct minut po osmnácté hodině. Ti, kteří si budou chtít Betlémské světlo odnést, budou potřebovat vlastní lucerničku a svíčku,“ upřesnila informace Denisa Vrbová.

V kapli svatého Kříže je navíc v plánu hudební doprovodný program, vystoupí sbor a kapela Ten Sing.

V neděli 22. prosince budou skauti rozdávat Betlémské světlo na pelhřimovském Masarykově náměstí v rámci celodenního programu Zlaté neděle. „A pak během vánočních svátků v kostele svatého Bartoloměje,“ poukázala na další možnost Denisa Vrbová.

Také letos zamíří pelhřimovští skauti s Betlémským světlem do Domova důchodců v Proseči-Obořišti, v plánu mají tuto návštěvu v neděli 22. prosince v 11 hodin. Tam nejdřív vystoupí s hudebním programem Valentýna Křížová a Jiří Bílek, poté dojde na vlastní předání Betlémského světla.