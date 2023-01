Škola může do soutěže vyslat reprezentanta z posledního ročníku, také se ale kdokoliv může sám přihlásit a to až do konce ledna. Formulář je na webu soutěže www.bernardchef.cz. Z prvního korespondenčního kola vzejde dvacítka nejlepších, kteří se utkají v půlce února v Brně. „Odtud postoupí šest soutěžících do finále, které proběhne 27. února v Návštěvnickém centru Bernard v Humpolci,“ informoval mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Radek Tulis.

Hlavním porotcem ve finálovém kole bude renomovaný šéfkuchař Jaroslav Sapík. „Mým cílem při práci s mladými kuchaři je přispět k tomu, aby je tato profese bavila, a aby ctili základy našich kuchařských předků a kvalitní domácí suroviny,“ uvedl Sapík. Zastupovat ho bude šéfkuchař Pivnice Na Štokách v Návštěvnickém centru Bernard Petr Šalplachta. V porotě dále zasednou moderátorka Lucie Výborná, lékař a publicista Miroslav Macek a také Stanislav Bernard a Josef Vávra, spolumajitelé Rodinného pivovaru Bernard.

Postupující účastníci se mohou vedle certifikátu o účasti v soutěži těšit na pivo na rok zdarma. Semifinalisté dostanou ještě sety kvalitních pepřů a mlýnků značky .pepper..field, finalisté sady kuchyňských nožů renomovaného výrobce Dick a stáže v kuchyni Pivnice Na Štokách v Návštěvnickém centru Bernard v Humpolci. Nejlepších šest kuchařů dostane také možnost povečeřet se spolumajiteli pivovaru a vítěz může v kuchyni stylové Pivnice Na Štokách pak pracovat.

A zkrátka nepřijdou ani školy, které přihlásí své studenty. „Vysláním svého reprezentanta škola získá pro celý závěrečný ročník zdarma prohlídku Rodinného pivovaru Bernard a Návštěvnického centra Bernard včetně zhlédnutí unikátního filmového dokumentu s příběhem pivovaru, návštěvou rozhledny na pivovarském komíně a degustací piv,“ uzavřel Radek Tulis.