Zaznělo to na úterním setkání vedení Rodinného pivovaru Bernard s humpoleckou veřejností, na které přišlo do divadla Za komínem zhruba 170 lidí.

Spor kolem rozšiřování pivovaru hýbe Humpolcem už několik týdnů, záměr rozšířit areál o 1700 čtverečních metrů, který měla potvrdit původně požadovaná změna územního plánu, vyvolal nesouhlasné reakce části obyvatel, kteří s rozšířením další výroby očekávají zhoršení kvality života v centru města.

Vedení pivovaru během několika dní přišlo s upraveným požadavkem, v úterý 26. listopadu na setkání s občany představilo návrh, v němž chtějí nově žádat o změnu územního plánu v rozsahu 700 metrů čtverečních. „Navrhovaná změna územního plánu představuje poslední plošné rozšíření výrobních kapacit pivovaru v centru Humpolce,“ ujistil účastníky setkání v divadle Za komínem generální ředitel pivovaru Josef Vávra.

Rodinný pivovar Bernard zaujímá v centru Humpolce areál o rozloze 9209 metrů čtverečních. Touto výrobní kapacitou disponuje prakticky po celou dobu existence, od privatizace v roce 1991. Plochy, které jsou předmětem aktuální žádosti o změnu územního plánu i sporů, firma už vykoupila a v současnosti je vlastní. „Naším záměrem je vybudovat zde kvasné tanky a ležácký sklep,“ upřesnil Josef Vávra. „Pokud zastupitelstvo naši žádost schválí,“ dodal spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard, který je i jedním ze jedenadvaceti humpoleckých zastupitelů.

Zastupitelstvo se předešlou žádostí o změnu územního plánu, která by se dotkla 1700 metrů čtverečních pozemků v centru Humpolce, ve středu 20. listopadu osmnácti hlasy zamítlo. Stanislav Bernard se hlasování zdržel.

Kromě žádosti pivovaru se museli vypořádat i s peticí třiačtyřiceti obyvatel města žijících v okolí pivovaru, kteří se změnou územního plánu nesouhlasí.

Nové řešení, které chce Rodinný pivovar předložit do humpoleckého zastupitelstva, by mělo vést k tomu, že se v části stávajícího areálu, jehož se záměr týká, vyplní výklenek, kde dřív stály dva domky. „V případě schválení žádosti o změnu územního plánu, by mohly být kvasné tanky a ležácký sklep hotovy zhruba do tří let,“ odhadl Stanislav Bernard.

Ve svých vystoupeních se snažil vyvracet fámy, které se v Humpolci měly objevit, a sice, že se pivovar chce postupně rozšířit na Zichpil a až ke hřbitovu. Na druhé straně přiznal, že firma podcenila komunikaci s těmi, jichž se aktivity kolem rozšiřování výrobních kapacit dotýkají. „Sousedům potřebujeme víc naslouchat,“ uznal Stanislav Bernard.

On i jeho kolegové z pivovaru se pokusili vyvrátit obavy, že se v případě dokončení investice zvýší hluk či znečištění ovzduší v centru Humpolce.

Firmě v současné době k oblibě u veřejnosti nepřispělo, že dokončuje stavební práce na výstavbě návštěvního centra. V souvislosti s touto investicí za 120 milionů korun se ve městě určitě životní podmínky zhoršily.

U příležitosti současných názorových střetů se připomínala i čtyři roky stará událost, která se rovněž týká rozvojových aktivit Rodinného pivovaru Bernard. Tehdy v březnu 2015 schvalovalo zastupitelstvo žádost o pozemky na okraji města, vlastníci pivovary argumentovali tím, že chtějí přesunout výrobu mimo centrum města. „Byli jsme připraveni přenést výrobu na zelenou louku, v té době by to představovalo investice zhruba 350 milionů korun, dnes možná 450 milionů. To pořád platí, ale jít do toho chceme v momentě, kdy budeme tak silní, abych neohrozili firmu,“ zopakoval své stanovisko na setkání s občany Stanislav Bernard.