Vítězslav Drábek chodí pravidelně do třebíčského Aquaparku Laguna. „V rádiu jsem slyšel mluvit nějakého odborníka, že by se v plaveckých areálech mohla snižovat teplota vody i vzduchu. U kondičního plavání by mi to ani tak nevadilo, člověk se zahřeje pohybem. Nechtěl bych ale jít se čtyřletým synem do aquaparku, aby nám tam byla zima. Dítě by mělo být v teple. Chceme relaxovat, ne klepat kosu,“ zamýšlel se Drábek.