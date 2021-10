Babí léto, které přišlo se začátkem října o víkendu, má na Vysočině ještě nějaký čas vydržet. Ještě v úterý bude podle meteorologů rtuť teploměru stoupat nad dvacet stupňů, pak se však citelně ochladí, do pátku pak už nebude více než patnáct stupňů, kromě toho přijdou i deště. Zároveň meteorologové v pondělí varovali před silným větrem, který v úterý mezi šestou ranní a půlnocí zasáhne s výjimkou Pelhřimovska i Vysočinu.

Meteorologové informovali, že v Jihlavě – Hruškových Dvorech byla maximální teplota 9. září a to pětadvacet stupňů. V nedalekých Lukách nad Jihlavou tak ještě na začátku měsíce fungovalo venkovní koupaliště. Naopak poslední den měsíce klesla až na tři stupně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.