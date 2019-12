Podle společnosti ICOM transport je zmíněná linka číslo 350440 dlouhodobě extrémně ztrátová, a proto ji už nechce dál provozovat. „Se zástupci ICOMu jsme komunikovali primárně na základě ohlasů občanů. Lidé jsou samozřejmě naštvaní. I proto jsme s ICOMem hovořil o tom, za jakých podmínek by se dal spoj zachovat,“ řekl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Autobus vyjíždí v 5.12 z Kamenice nad Lipou a do Prahy přijíždí v 8 hodin a 7 minut. Z pražských Roztyl pak vyjíždí v 15.20 a opět v Kamenici je v 18.07. „Jedná se o spoje 3 a 10, které jezdí každé ráno do Prahy a odpoledne kolem půl čtvrté z Prahy. Spoje v této podobě by se ale měly významně omezit. To znamená, že budou jezdit pouze v pátek. Spoje 4 a 5 zůstanou zachované, takže budou jezdit i nadále v neděli. To je autobus, který vyjíždí ve 14.07 z Kamenice a v Praze je v 16.55. Zpět do Kamenice pak jede přesně v 18 hodin,“ popsal chystané změny v dopravě Lukáš Vlček. Zmíněné změny by měly začít platit v neděli 15. prosince.

Město Pacov a ostatní obce na zmíněné trase již dnes linku dotují desítkami tisíc korun, a to z důvodu jejího zachování. „To je prý ale málo a požadavek ICOMu je, aby se na spoje doplácelo milion korun ročně, což už je částka, která je mimo naše možnosti,“ řekl Vlček.

Ten toto téma otevřel i na nedávném zasedání zastupitelstva v Pacově. „Zastupitelstvo pro další doplácení také není. Spoj v tomto rozsahu tedy bohužel zanikne a zůstane jenom ta výrazně omezená varianta,“ řekl pacovský starosta.

Dodal také, že velmi komplikované už bylo domlouvání současného doplácení provozu linky. „S některými starosty obcí a měst, kterých se tato změna dotýká, jsem o tom hovořil a právě už to minulé jednání proběhlo s velkým skřípěním zubů. Je tedy jasné, že tato vyšší částka je absolutně mimo realitu. Navíc někteří, co jsou na této trase, jako například Arneštovice, se k tomu vůbec nepřipojili,“ přemítal Lukáš Vlček.

Podle ICOMu není ze strany cestujících o tyto autobusové spoje zájem. „Já sám jsem se byl na Roztylech, odkud tento spoj jezdí, několikrát podívat a nepřijde mi, že by tento spoj nebyl využívaný. To samé, když vidím během týdne, kolik lidí ho využívá k cestování do Prahy. Mě se to tedy moc nezdá,“ přemítal starosta Pacova Lukáš Vlček.

Podle doporučení ICOMu je pro jistotu možné využít rezervační systém na internetu, aby měl cestující jistotu, že bude mít místo k sezení. „Linka je prý nejvytíženější z Vlašimi, odkud už o ní je zájem velký,“ řekl starosta Černovic Jan Brožek.

Do Prahy ze zmíněných obcí je možné cestovat i jinudy, avšak s přestupem. „Lidé mohou jet buď vlakem, ale to je časově náročné, protože se musí do Tábora a dál, nebo se dá najít spoj, kde se ale musí přestupovat,“ doplnil Lukáš Vlček.