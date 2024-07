Naposledy byl krámek otevřený v roce 2021, kdy několik měsíců po smrti pana Vytopila i jeho žena odešla do důchodu. Jejich děti, které už dlouhé roky žily mimo Pelhřimov, neměly prostor se obchůdku věnovat, tak knihkupectví zavřely. Pro místní tím zmizel prostor, který byl s knihami dlouhé roky spjatý.

Malý obchůdek, ve kterém pan Vytopil se svou ženou prodával knihy od roku 1991, byl splněným snem knihkupce, který se v tomto odvětví pohyboval už od patnácti let. V průběhu svého života jako knihkupec pracoval v Moravských Budějovicích, v Třebíči, ve Žďáře nad Sázavou a na dalších místech. Teprve časem se dostal do Pelhřimova, kde se oženil a stal se vedoucím národního podniku Kniha právě v tomto městečku.

Se svou ženou prodejnu na ulici Poděbradská otevřeli před třiatřiceti lety prvního července. Ve stejný den otevřeli letos antikvariát i manželé Dvořákovi. „Díky tomu, že máme knihkupectví U Vrány, tak se nám rozrůstala zásoba knih,“ vypráví Dvořák. „S myšlenkou antikvariátu jsme dlouho koketovali. Když přišla nabídka na tenhle prostor po panu Vytopilovi, moc jsme neváhali a nabídku vzali. Bylo logické tady knížky nechat, přece jenom to tu mělo tradici,“ dodává.

Celý prostor byl nejprve místem, kde manželé skladovali knihy pro antikvariát, který mají i online. „Ten funguje mnohem déle než kamenná prodejna. Docela trvalo, než jsme prodejnu otevřeli lidem,“ říká Dvořák. „Ještě nás tady čeká hodně práce, ale říkali jsme si, že už je potřeba prodejnu otevřít,“ usmívá se.

Pro lidi z Pelhřimova i okolí je příjemná změna vidět výlohy plné knih a dveře dokořán. „Přijde mi skvělý nápad antikvariát otevřít v těchto prostorách. Všichni to tam u pana Vytopila znali. Pamatuji si místo hlavně z dob, kdy jsem byla malá a naši mi tam chodili objednávat knížky k Vánocům,“ usmívá se Zuzana Vacková, která plánuje antikvariát brzy navštívit.

Radost z otevření má i Miroslav Marek z Agentury Dobrý den v Pelhřimově. „Díky otevření antikvariátu se napomůže tomu, aby lidé na pana Vytopila nezapomněli. My, Pelhřimáci, máme toto místo spojené právě s knihami,“ vysvětluje Marek. „Navíc jsem příznivcem starých knížek, takže jsem nadšený. Antikvariáty ve větších městech bývají, takže je dobře, že se otevřel i u nás,“ říká spokojeně.

Právě Miroslav Marek s panem Vytopilem dlouhé roky spolupracoval. Byl i u jeho zapsání do knihy rekordů, kterou knihkupec následně pokřtil. Jaromír Vytopil je v ní zaznamenán jako nejdéle působící knihkupec. I proto, že byl prodej knih jeho vášní, zůstal ve svém obchůdku skoro do konce a strávil tak prodejem osmašedesát let. „Myslím si, že kdyby šel pan Vytopil do penze a sledoval by to zpovzdálí, což by teda nikdy neudělal, tak by byl potěšený, že knížky zůstávají na svém místě,“ přemítá s úsměvem Marek.

Nově otevřený antikvariát je podle majitelů skvělým způsobem, jak si koupit knihu a neplatit za ni tak velké peníze jako v knihkupectví. „Jsou tady například knihy, které byly v našem knihkupectví déle než tři roky. Přesunuli jsme je sem a zlevnili je, aby to bylo pro lidi přijatelné a zajímavé,“ přibližuje celou situaci Dvořáková. „Zároveň jsme koupili knihovny některých lidí. Tak jsme získali prvorepublikové knihy pána z Humpolce, které jsou zajímavé,“ vzpomínají manželé.

Do antikvariátu lidé knihy na prodej zatím nosit nemohou. Majitelé mají velkou zásobu a zároveň čekají, až zjistí, o který žánr je největší zájem. „Jsou tady teď zajímavé tituly. Máme vystaveno hodně románů, detektivek i dětských knížek. Do září chceme naskladnit i učebnice,“ říká Dvořáková.

Na tradici Vytopila navázali manželé Dvořákovi tím, že knihami zaplnili vitrínu dveří a regály antikvariátu. Zároveň se rozhodli, že před Vánoci budou stejně jako knihkupec pouštět před obchůdkem koledy, na které byli místní mnoho let zvyklí. „Všichni říkají, že jim to tady chybí, tak bychom tuhle tradici rádi obnovili,“ shodují se manželé. „Nebudeme je tady teda pouštět od září, jako pan Vytopil, ale až od října,“ říkají s humorem sobě vlastním.

Antikvariát je v létě otevřený tři dny v týdnu. Zákazníci se mohou na knihy přijít podívat v pondělí, ve středu i čtvrtek. Od září pak bude obchůdek otevřený častěji. V prodejně je vždy přivítá Kateřina Dvořáková, v létě často i se svým synkem Jiříkem. I jemu se prostředí knih líbí a rád si pro sebe něco vybere.

Do budoucna chtějí manželé sortiment rozšířit a využít celé prostory obchůdku. Zároveň Dvořáka láká představa, že by v antikvariátu udělal malé posezení. Vše ještě nějakou dobu potrvá. Knihy jsou však po třech letech zase na svém místě a to je pro místní nejdůležitější.