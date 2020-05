1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?

2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?

3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vladimír Měrka, Náměšť nad Oslavou

1. Byl to především nedostatek ochranných prostředků. Nebylo dost, prakticky vůbec nebyly, roušky, dezinfekce, ochr. štíty, rukavice, obleky ani pro osoby v první linii, natož pak pro naše obyvatele. A to mě trápí. Dle vyjádření ve sdělovacích prostředcích, že pro republiku bylo v hmotných rezervách pouze 10 000 ks roušek, jde o hazard a nepřipravenost státních orgánů, které jsou za to zodpovědné. Pamatuji nedávnou dobu, kdy ve všech obcích v našem okolí byly v obecních skladech roušky pro všechny občany k dispozici. Byly svezeny a v podstatě bez náhrady zlikvidovány. Bláhově jsem se domníval, že nové budou uloženy v centrálních skladech tak, abychom si je mohli v případě nouze vyzvednout a zajistit jejich distribuci. Kdyby nebylo podomácku vyráběných roušek, nedovedu si představit jak by to naše státní orgány zajistily. Dále je velmi důležité připomenout, že pokud funguje a fungoval obchod s potravinami, zásobování vodou, plynem a elektřinou , svoz odpadů, zdravotní a sociální péče, není to až tak zlé. Do budoucna samozřejmě očekáváme, že to vše budemem muset zaplatit, a to se obcí dotkne výrazně. Jsme součástí státu a finanční dopad na nás je jistý. A další problém vidím v tom, aby se pečlivě vyhodnotily problémy a nedostatky, které se vyskytly, a z nich se vzalo potřebné ponaučení. Zkrátka, aby nám, až to skončí, „neotrnulo".

2. Rád musím předeslat, že těch osob a institucí, kterým je adresováno poděkování, je nebývale mnoho. Opravdu mnoho. A jsou ve všech obcích, krajích. Mnozí překvapili, že nabídli nezištnou pomoc i nad rámec našeho městečka. Například: Pan David John z Faktum design - syn pana Aleše Johna, bývalého ředitele Jaderné elekgtrárny Dukovany- přišel, na jeho doporučení, s nabídkou výroby, a pokud zajistíme distribuci, i dodání více jak dvou tisíc ochranných obličejových štítů. Stalo se a v pásmu 20 kilometrů havarijního plánování elektrárny jsou již k dispozici. Kraj a pan hejtman zajistili část potřebného desinfekčního prostředku pro všechny obce našeho ORP. S různými druhy pomoci přispěchali: Vítězslav Jonáš a Energetické Třebíčsko společně s Korejskou firmou KHNP, Svaz žen, dobrovolní hasiči, ITMS Plast, dobrovolníci pro nákup potravin seniorům a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Velmi dobrou práci odvedli kolegové a kolegyně z našeho úřadu v rámci organizování všech potřebných akcí souvisejících se stavem nouze. Naše společenské a sportovní organizace pomohly činností dobrovolníků při distribuci ochranných prostředků. Zdravotníci, hygienici, ale také třeba popeláří a prodavačky - nejde zde všechny vyjmenovat.

3. Ve většině případů s nimi souhlasím. Bylo potřeba bezprostředně jednat a takto vláda činila. Myslím si, že když porovnám dopady koronavirové náklazy v jiných státech a u nás, jednali jsme v ČR velmi účinně. Je jasné, a z vlastní zkušenosti vím, jak se s odstupem času posuzuje to, co se mělo udělat jinak, přichází kritika. Ale to k věci patří a pokud lze z kritických komentářů udělat závěr, jak to příště zařídit lépe (moc si přeji, aby žádné příště u koronaviru nebylo), tak je to v pořádku…

Jen mě velmi mrzí, že starostky a starostové se nemohou oficiálně dozvědět, že v obci, kterou spravují, je registrován výskyt nákazy. Tuto informaci by zcela jistě nezneužili, ale využili pro další zvyšování účinnosti plošných opatření k narušení výskytu onemocnění. Není důležité vědět, kdo onemocněl, ale zda se nákaza v obci vyskytuje. Plníme mnoho jiných opatření a nařízení bez toho, aniž bychom je k čemukoliv zneužívali. Vědět ale o výskytu onemocnění nesmíme.

Odpovídal ve středu 29. dubna.