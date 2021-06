Karel SlunečkoZdroj: Deník/Denisa Krejčí

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKarel Slunečko, 26 let, pracovník ve strojírenství

V Kamenici se mi žije skvěle. Nejsem vůbec typ do velkoměsta a potřebuji kolem sebe lidi, které znám a rybníky, louky, lesy a celkově přírodu za rohem. I když to takhle cítím a Kamenice je bezesporu ideální místo pro to, jak si představuji život, tak určitě má i pár šrámů a vad na kráse, které se ale s minimem snahy dají vyřešit. Mluvím hlavně o komunikaci města s občanem a celkově pomyslná propast mezi obyvatelem a zástupci města. Je to opravdu škoda. Od volených zástupců necítím jako občan tu touhu udělat město opravdu od srdce lepší a zkusit dělat něco „navíc“ a naopak cítím, že se některé problémy odsouvají a přehlíží. To je ale můj subjektivní pocit, na který ať si udělá každý občan obrázek sám.