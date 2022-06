„Zlevňovali jsme hned o půlnoci. Ráno jsem po příchodu do práce pouze nastavila nové ceny. Ty nám určuje společnost Čepro. Jak to mají ostatní, to je pouze na nich, jaké si nastaví marže,“ řekla Deníku obsluha čerpací stanice EuroOil. Jméno zveřejnit nechtěla, ale ochotně ukázala nový ceník platný od půlnoci 1. června, který musí mít povinně vytištěný na prodejně.

Na téže trase, pouze o několik kilometrů dál v Habrech, provozuje svou čerpací stanici společnost Benzina. Její ceny zůstaly ve středu dopoledne stejné, jako předchozí den 31. května. Obsluha argumentovala tím, že zlevní, až jim přijdou levnější pohonné hmoty. Kdy se tak stane, netušila.

Nezlevnila ani benzinka ve Vilémově. Mimo hlavní tah leží čerpací stanice Prim v Golčově Jeníkově. Také její ceny zůstaly na úterních hodnotách. „Máme informace, že zlevníme, jakmile dostaneme novou zásobu paliva," sdělila Deníku tamní obsluha. Ani tady nevěděli, kdy to přesně bude.

Řidič Luboš Zvolánek z Chotěboře žádné výrazné snižování cen pohonných hmot neočekává. „Žádné velké zlevnění nečekám. Spíš to bude ještě horší," řekl Deníku Zvolánek. Řidič Petr, který Vysočinou jen projížděl, pak poznamenal, že si v tomhle státě stejně každý dělá, co chce a lepší to v tomto ohledu určitě nebude.