O problémech s lékaři ví své i Martina Čechová z Jihlavy. „Je to již pár let, co jsem vyřešila skoro všechny lékaře tím, že jezdíme do jiného města. Jiná možnost nebyla. Zubaře tak máme v Třebíči, dětského lékaře v Havlíčkově Brodě a tak dále,“ konstatovala. Podobných případů jsou na Vysočině spousty. Zatímco dojíždět k zubaři nebývá problém, cestovat s nemocným dítětem desítky kilometrů je pro rodiče často velkou komplikací.