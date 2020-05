Jak na alergii? Ideální návod neexistuje. Začínají kvést trávy

Alergologické ordinace se plní pacienty s reakcemi na pyl. Jejich situaci nyní zhoršují i kvetoucí smrky. „Tyto jehličnany kvetou za normálních podmínek jednou za čtyři až pět let, ale nebývá to pravidelné. Někdy je kvetení smrků vyprovokováno i suchem, to pak mohou kvést třeba i každé dva roky,“ poznamenal Miloš Kučera, lesní správce ze Sněžného.

Kvetoucí stromy a louky vhání alergikům slzy do očí a ucpávají jim nosy. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Kvůli kvetoucím smrkům je pylů v ovzduší o něco více, než jindy. I když i v tomto případě se ke slovu dostávají také další faktory ovlivňující alergické reakce. „Hodně záleží na počasí. Teď zapršelo, takže alergici potíže prakticky nemají,“ konstatoval alergolog Petr Machala, který ordinuje ve Žďáře nad Sázavou a v Chotěboři. Jakmile však převezme znovu vládu slunečné počasí, trable lidí alergických na pyly se rozjedou nanovo. Romanticky rozkvetlé zahrady a louky vhánějí alergikům slzy do očí a ucpávají jim nosy. Potíže přicházejí podle odborníků ve dvou vlnách. „Ta první je při alergiích na pyly jarních stromů, jako je například bříza, olše nebo líska. Tato vlna vyvrcholí většinou v březnu. Další vlna alergií je na pyly trav a obilovin - bojínek, jílek, srha či žito – s maximem potíží v květnu a červnu,“ sdělil Machala. Vejít se do 82 korun nelze. Kraj přispěje nemocnicím na testy samoplátců Přečíst článek › Přestože potíže nastupují velmi rychle, v některých alergologických ambulancích si pacienti na ošetření musí počkat i několik týdnů. „Dospělí čekají na první vstupní vyšetření v alergologické ambulanci dva měsíce. Pokud jsou ale projevy alergie silné, objednáme pacienta hned,“ uvedla čekací dobu v alergologické ordinaci v novoměstské nemocnici tamní mluvčí Tamara Pecková. Podle jejích slov je horší situace u dětských pacientů. „Děti čekají na první vstupní vyšetření tři měsíce, dnes objednáváme až na září. U akutních případu je to podle telefonické domluvy s lékařem,“ potvrdila Pecková. Naopak v jiných ordinacích je čekací doba na ošetření pro alergické pacienty mnohem příznivější. „V naší ambulanci Nemocnice Jihlava asi týden,“ řekla nemocniční mluvčí Monika Zachrlová. „Když má někdo akutní potíže s dušností, tak jej po telefonické domluvě vezmeme co nejdříve. Jinak je objednací doba okolo dvou týdnů. U nás jsme nemuseli při nouzovém stavu nic omezovat, objednací systém máme od začátku praxe stejný a dodržujeme časy, na které byli pacienti objednáni. Takže se prakticky s nikým nepotkávali,“ objasnil zavedenou praxi ve své ordinaci žďárský a chotěbořský alergolog. Festival dokumentárních filmů Ji.hlava bude, prohlásil ředitel Přečíst článek › I alergici museli respektovat nošení roušek kvůli možnosti koronavirové infekce. Někteří si stěžovali na to, že se jim tak hůře dýchá a znemožňuje jim to smrkání. „Má to dvojí vliv. Alergici mají menší rýmu, ale neprůchodnost látky je zase „přidušuje“, takže si tím moc nepomohli,“ poznamenal Machala. „Spousta alergiků při kontrolách ale říká, že díky rouškám prožili lepší jaro. Je ovšem nutné dodat, že za zmírnění alergických projevů letos na jaře mohl také nouzový stav, kdy se lidé všeobecně zdržovali více doma,“ připomenula Tamara Pecková. Počet těch, které trápí alergie na pyly, se rok co rok mírně zvyšuje. „Zvláště přibývá dětských pacientů,“ podotkla mluvčí novoměstské nemocnice. Co právě kvete: Smrk, borovice, jitrocel, šťovík, akát, kaštan, buk, bříza, jasan. Končí pylová aktivita dřevin, začala sezona pylu travin.



Předpověď: V ovzduší bude převažovat pyl travin, smrku, borovice, akátu a kaštanu. Začala sezona pylu travin, lze se setkat i s pylem jitrocele, šťovíku, řepky i černého bezu. Při akutních potížích nemocní často vyhledávají i pohotovosti. „Nemocnice Havlíčkův Brod a Pelhřimov nemají vlastní alergologické ambulance, ale zajišťují ošetření akutních stavů pacientů s alergiemi. V tomto období na lékařskou pohotovostní službu i mimo ni na interní ambulanci přicházejí během týdne desítky pacientů s různými příznaky. To je ale pro dané období standardní stav, neboť pylová sezóna je v plném proudu,“ vysvětlila mluvčí obou nemocnic Petra Černo. Podle odborníků se alergie na pyly vyléčit nedá. A nelze jí ani předejít. „Předejít se dá těžko, z velké části je to dáno geneticky a vliv prostředí taky moc neovlivníme. Každou chvíli se taky mění doporučení, takže nějaký „zlatý návod“ zatím neexistuje. A zcela vyléčit alergii navždy taky nelze, většina léků potlačuje příznaky ve smyslu utlumení takzvaného alergického zánětu. Jediná pravá léčba je ovlivnění imunitního systému pomocí alergenové terapie, která probíhá dlouhodobě. A není také vhodná pro každého pacienta,“ konstatoval Machala.

