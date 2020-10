„Když jsem ty neposlušnější proháněla hadrem, nikdy bych si nepomyslela, že mi budou tak chybět. Že tu bude bez nich tak smutno,“ povzdechla si uklízečka Helena Němcová ze Základní školy Švermova Žďár nad Sázavou.

Jednoduché to nemají žáci ani učitelé. Někteří z učitelů se dokonce znovuobnovené distanční výuky obávají. Důvodem je zveřejňování jejich občasných přeřeků a chyb.

„Pokud se jim něco nepovede, žáci to natočí a dají na YouTube. Pro učitele je to hrozně demotivující. Nechtějí se nechat takto ztrapnit. Pro své žáky dělají učitelé první poslední a oni jim to pak takto vrací,“ vysvětlil ředitel žďárské školy ve Švermově ulici Jaroslav Ptáček, který podobný případ z minulého uzavření škol teď řeší.

Škola proto přistoupila k proškolení pedagogů. To jim pomůže napříště se chyb vyvarovat a vyhnout se tak nepříjemným situacím. „Učitelé si také navzájem vylepšují a upravují způsob komunikace s žáky,“ připomenul další aktivitu pedagogů ředitel žďárské základní školy.

Pomocnou ruku podali i rodiče žáků. „Dva z rodičů, kteří s informačními systémy pracují, nám nabídli spolupráci. Přijdou učitelům vysvětlit novinky. Nechtějí za to nic, říkali, že nám chtějí jen pomoc a prozradit nějaké fígle, které pak mohou učitelé při komunikaci s žáky používat,“ řekl Ptáček.