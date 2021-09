Projekt Také chci pracovat je zaměřený na maminky a na osoby se zdravotním postižením. „Na základě našich zkušeností, jsme si uvědomily, jak těžké je vrátit se zpět do pracovního procesu po několika letech ‚izolace‘ s dětmi. Napadlo nás proto jim touto cestou hledání práce zpříjemnit a zjednodušit, protože samy jsme si tím po rodičovské dovolené prošly,“ vysvětlila Žaneta Halamíčková z coworkingového družstva.

Sestavení životopisu, ukázka pracovního pohovoru nebo třeba zlepšení orientace na trhu práce. To čeká na maminky v coworkingovém centru v Humpolci, které se chtějí po rodičovské dovolené vrátit zpět do práce a budou si ji teprve hledat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.