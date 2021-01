Železniční doprava se v krajském městě Vysočiny rozvíjí už 150 let a jinak tomu nebude ani do budoucna. Největšími tématy jsou aktuálně Centrální dopravní terminál a vysokorychlostní trať.

Stavba vysokorychlostní trati. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Projekt Centrálního dopravního terminálu nezastavil ani koronavirus. Realizace se v současnosti plánuje po etapách. Dle domluvy se Správou železnic bude v první etapě potřeba udělat přeložky sítí, kanalizace, propojení na Havlíčkovu ulici, prostor před železniční stanicí a parkoviště, to vše v rozmezí let 2023 – 2025. V tom období se také dočká modernizace celá železniční stanice Jihlava – město. „Následně do roku 2030 proběhnou zbývající dvě etapy které zahrnují autobusové nádraží a napojení na ulice Hamerníkova a Jiráskova,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.