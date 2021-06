"Potápěl jsem se asi čtrnáct metrů hluboko. Najednou jsem ucítil silný náraz a svět zčernal," vzpomínal po propuštění z nemocnice pro televizní stanici WBZ-TV 56letý Michael Packard. "Nejprve jsem si myslel, že na mě zaútočil žralok, ale pak mi došlo, že mě nic nebolí," dodal.

Ve velrybí tlamě strávil Packard odhadem asi třicet sekund, poté jej zvíře vyplivlo. "Když jsem si uvědomil, že se mě snaží spolknout, pomyslel jsem si: ano, je to tady, takhle umřu," popsal potápěč s tím, že jeho myšlenky patřily manželce a dětem.

Když se Packard, který je podle serveru americké televize CNN, velmi zkušeným potápěčem, jeho kolega jej rychle vytáhl do lodi, dopravil na břeh a odvezl do nejbližší nemocnice.

Překvapivé setkání

Packardova sestra Cynthia původně uvedla, že si její bratr při incidentu zlomil nohu. Ten to ale později popřel s tím, že utrpěl pouze pohmožděniny. Bez následků zřejmě vyvázl i proto, že zásluhou dýchacího přístroje měl po celou dobu dostatek kyslíku, připomněl britský deník The Guardian.

Incident překvapil mnohé odborníky. "Podobné chování není u keporkaků běžné. Myslím, že to překvapilo obě strany," konstatovala bioložka Jooke Robbinsová. Ta si navíc ani nemyslí, že by kytovec dokázal potápěče spolknout. "Keporkak má úzký krk, celý člověk by se do něj nevešel," vysvětlila.

Keporkak, známý též jako plejtvák dlouhoploutvý nebo plejtvák keporkak, se běžně živí krilem a malými rybami. Kosticový kytovec, který dosahuje délky kolem 15 metrů a hmotnosti přes 25 tun, má extrémně dlouhé bíle zbarvené prsní ploutve.