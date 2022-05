Podle britského ministerstva obrany se nyní v Černém moři nachází zhruba dvacet plavidel ruského námořnictva včetně ponorek. „I přes ostudnou ztrátu výsadkové lodi Saratov a křižníku Moskva si ruská černomořská flotila udržela schopnost zasáhnout ukrajinské a pobřežní cíle,“ konstatuje britská vojenská rozvědka. Ta dále poznamenala, že pro jiná, než turecká válečná plavidla je i nadále uzavřená úžina Bospor a Rusko tedy nemá jak nahradit raketový křižník Moskva, který byl potopen v polovině dubna.

Ruské síly nicméně pokračují s ostřelováním ze země i ze vzduchu. Podle ukrajinského generálního štábu ruská armáda převelela vzdušné síly a na 500 jednotek techniky k Izjumu. Dřívější analýza amerického Institutu pro studium války (ISW) uvedla, že právě u tohoto města těží ruský postup ze stavu ukrajinských obranných pozic, které nejsou tak dobře připravené, jako na donbaské frontě.

Z centra ukrajinského Chersonu byly ve středu večer hlášeny exploze. Údery byly provedeny z ukrajinských pozic raketami Točka-U, tvrdí ruská agentura RIA Novosti. „Z míst, kde se nacházejí ukrajinské jednotky, byly na centrum Chersonu vypáleny tři rakety Točka-U, dvě z nich byly sestřeleny,“ uvedla agentura s odkazem na svůj zdroj v Chersonu.

O výbuších v Chersonu informuje rovněž ruská služba BBC, podle níž se na sociálních sítích objevila videa zachycující exploze u televizní věže ve městě. Některé zdroje tvrdí, že v určitých částech města zmizelo po výbuchu vysílání ruských televizních kanálů, píše BBC na svém webu. Stanice zároveň poznamenala, že tyto informace nebyly oficiálně potvrzeny.

Po sérii výbuchů začalo ve městě hořet, uvádí ukrajinský server Ukrajinska pravda s odvoláním na obyvatele Chersonu.

Ve městě dříve během dne vyšli lidé na protest proti okupačním silám do ulic. Ruští vojáci proti nim zasáhli. Podle agentury Unian bylo na místě několik zraněných. Město je v rukou ruských jednotek od března.

Silné výbuchy byly ve čtvrtek večer slyšet také v hlavním městě Kyjevě. Na záběrech z místa je vidět sloup hustého dýmu. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že dvě rakety zasáhly čtvrť Ševčenkivskyj ve středozápadní části města.

