"To, co vidíme na Donbase, je zcela jiný typ konfliktu, než byly boje kolem Kyjeva. Tentokrát je to střet stran, jejichž síly jsou mnohem vyrovnanější, kde mají Ukrajinci výhodu obranných pozic, které si připravili během uplynulých osmi let, a pro Rusy bude velmi obtížné přes ně proniknout," řekl Heappey.