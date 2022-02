Už tuto neděli to bude přesně sedmdesát let od chvíle, kdy se do čela Velké Británie postavila královna Alžběta II. Právě šestý únorový den roku 1952 totiž zemřel její otec, král Jiří VI. a tehdy pětadvacetiletá panovnice musela převzít vládu nad britskými ostrovy i tehdy ještě obřím koloniálním impériem. Hlavní oslavy tohoto velkého výročí jsou ale plánovány až na počátek června, kdy uplyne sedmdesát let od korunovace královny. A Britové nemíní při oslavách nijak troškařit - dokonce chtějí překonat rekord.

V termínu od 2. do 5. června 2022, tedy od čtvrtka do soboty, obyvatele Velké Británie čekají nejen oficiální oslavy. Jednu už si naplánovali takříkajíc i sami, a jak nyní píše BBC, tato celonárodní párty má vejít do britské historie jako největší v dějinách ostrovního státu. Její hlavní pořadatelé a celebrity, které tuto akci zaštítily, vyzvali lidi, aby v neděli 5. června uspořádali v ulicích svých měst pouliční párty.

„Hvězdy, které projekt podporují, doufají, že nastolí rekord největší britské párty v dějinách. Bude to možné, pokud se zapojí více než deset milionů lidí," shrnuje BBC.

Oslavuj, kdo můžeš

Ačkoliv se to může zdát jako ohromné číslo - vždyť by to zhruba odpovídalo počtu obyvatel České republiky - zdaleka není nereálné. „Oficiální čísla sice neexistují, ale odhady naznačují, že oslav po celém státě se v roce 2012, kdy královna slavila 60. výročí na trůnu, zúčastnilo zhruba 8,5 milionu lidí. A podle těchto odhadů různé pouliční párty pořádané k oslavě svatby prince Charlese a lady Diany v roce 1981 navštívilo deset milionů lidí v celé zemi. A třeba královnino stříbrné výročí na trůnu v roce 1977 také vyvolalo vlnu pouličních párty v celé Británií. Celkově těchto akcí byly tisíce, jen v Londýně šlo o čtyři tisíce," upozorňuje BBC.

Pořádání pouličních párty u příležitostí různých událostí spojených s královskou rodinou není ve Velké Británií ničím novým. Podle serveru Street Parties se konaly třeba už i koncem třicátých let u příležitosti korunovace krále Jiřího VI. „Podle všeho tato tradice vznikla v roce 1919, kdy byl oslavován mír po I. světové válce a lidé byli vyzváni, aby zorganizovali akce pro děti, které často žily v chudobě, nebo jako sirotci poté, co ve světě řádila nejdříve válka a pak epidemie španělské chřipky," konstatuje web Street Parties.

Podle britských celebrit, které celonárodní pouliční párty podporují, je hlavní myšlenkou těch letošních kromě důstojné oslavy královnina výročí také propojení lidí, které oddálila pandemie koronaviru. „Chceme, aby v červnu co nejvíce lidí vyrazilo ven s přáteli a rodinami a prostě si užilo párty. Vejde to do historie a královna je naše historie, takže oslavme to," vyzval herec Ross Kemp.

VIDEO: Jedna z pouličních párty, kterou lidé uspořádali u příležitosti královnina Diamantového výročí v roce 2012

Zdroj: Youtube

Celou akci podporují i celonárodní britské organizace, například NHS, tedy Národní zdravotní služba, nebo anglikánská církev. Den, kdy Britové v jeden moment po celé zemi uspořádají pouliční párty, se konal již loni pod názvem National Thank You Day (Národní děkovací den). Tehdy byl uspořádán jako oslava na počest zdravotníků bojujících s pandemii. Letošní pouliční párty, které jsou plánovány na termín výročí královny, jsou rovněž souborně nazvány National Thank You Day - a pořadatelé doufají, že právě vzniká nová tradice.

Pudink pro královnu

Konkrétní podoba pouličních oslav bude samozřejmě záviset na jejich pořadatelích a také aktuální pandemické situaci. Jasné už ovšem je, jak budou vypadat hlavní oslavy platinového jubilea Alžběty II. Zástupci Buckinghamského paláce totiž plány zveřejnili již před mnoha týdny. Po celý rok se budou konat různé oslavné akce, například výstavy, to hlavní se ale odehraje mezi čtvrtkem 2. června a nedělí 5. června.

Ve čtvrtek 2. června vše odstartuje tradiční oslava narozenin královny, Trooping the Colour. Její hlavní částí je vojenská přehlídka v Londýně před Buckinghamským palácem. „Zúčastní se 1 400 pochodujících vojáků, dvě stě koní a 400 hudebníků. V průvodu je v kočárech doplní členové královské rodiny. Vše zakončí tradiční přelet letounů Britského královského letectva, který bude královská rodina sledovat z balkonu Buckinghamského paláce," shrnuje oficiální web královské rodiny.

V pátek 3. června má následovat bohoslužba, v sobotu 4. června zase derby a platinový koncert - bude jej vysílat BBC a vystoupí na něm světové hvězdy.

V neděli 5. června vše vyvrcholí - a to nejen pouličními párty po celé zemi, třeba i v podobě společných obědů obyvatel měst v jejich ulicích. V Londýně se odehraje oslava, jakou Britové už dávno neviděli. „Artisté, tanečníci, hudebníci, ale také vojáci či dobrovolníci se zúčastní festivalu kreativity. Ten v sobě bude kombinovat pompu a ceremonie, ale také pouliční umění," zmiňuje web britské královské rodiny.

Součástí oslav královnina výročí jsou také celostátní soutěže. Zřejmě tou nejvýraznější je soutěž o nejlepší pudink pro královnu. „Soutěž o Platinový pudink je celonárodní cukrářskou soutěží. Všichni obyvatelé Velké Británie, kterým je osm let a více, mohou zasílat recepty na zcela nový pudink. Experti vyberou pět finalistů a ti přijedou připravit pudink pro pečlivě zvolené porotce, mezi nimiž bude i šéfkuchař Buckinghamského paláce Mark Flanagan. Výherní recept bude zveřejněn, aby si jej lidé mohli připravit k obědům ve dny oslav výročí," shrnuje web britské královské rodiny.