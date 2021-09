Američtí představitelé podle Reuters uvedli, že mají obavy z dalších útoků v oblasti mezinárodního letiště v Kábulu. Z něho v posledních týdnech startují evakuační lety, jimiž jsou kvůli nestabilní bezpečnostní situaci v zemi související s ofenzivou Tálibánu přepravováni do bezpečí cizinci i někteří Afghánci, například spolupracovníci zahraničních vojenských misí. Několik států ještě před tím, než dnes Kábulem otřásly exploze, své občany v Afghánistánu vyzvalo, aby se letišti vyhýbali. Lidé ale i tak na letiště podle AP proudili, protože mnoho zemí se chystá v brzké době evakuační lety ukončit.

VAROVÁNÍ: Záběry jsou drastické a nejsou vhodné pro osoby mladší 18 let.

O situaci byl podle Reuters informován americký prezident Joe Biden. Reportér listu The Wall Street Journal na twitteru napsal, že druhý výbuch zřejmě nastal u hotelu Baron, který využívali zejména Britové a že na místě je mnoho zraněných.

Při dvojici výbuchů zahynulo nejméně 60 Afghánců, dalších 143 lidí bylo zraněno. Mezi obětmi atentátu je také 12 amerických vojáků. Krátce předtím přitom Spojené státy a jejich spojenci vyzvali Afghánce, aby oblast opustili, a to právě kvůli hrozbě ze strany teroristické organizace Islámský stát.

