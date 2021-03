V USA se objevila nová mutace covidu. Dítě mělo hrozivé množství virových částic

Dětská národní nemocnice ve Washingtonu oznámila, že má v péči velmi nemocného novorozence, u nějž byla zjištěna nejen další varianta nového typu koronaviru, ale i to, že množství virových částic je 51418krát vyšší než u ostatních malých pacientů. Uvedl to deník The Washington Post.

Na světě se objevují stále nové mutace koronaviru. | Foto: Deník / Michal Fanta