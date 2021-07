"Podle přání manžela se poslední rozloučení uskuteční v úzkém kruhu rodinném," řekla ČTK jeho druhá žena, herečka Jaroslava Brousková.

"Já jsem Láďu obsadil do svého prvního celovečerního filmu, to bylo v roce 1979, který se jmenoval Drsná Planina. Tam měl jednu ze tří hlavních rolí s Jirkou Bartoškou a Ivanem Vyskočilem a myslím si, že zapadl perfektně do toho příběhu," řekl dnes ČTK filmový a televizní režisér Jaroslav Soukup. "A potom jsem s ním pracoval v průběhu let na dalších filmech jako oba Discopříběhy, hrál mi v Kamarádovi do deště a pak v trilogii bláznivých komedií Byl jednou jeden polda," připomněl.

Připomeňte si rozhovor, který Ladislav Potměšil poskytl Deníku:

"Láďa uměl nejen hrát dobře psychologické role, ale objevil jsem u něj, že může hrát i bláznivé komedie. Jako major Maisner v tom exceloval. Discopříběh I a II byly také trochu komediální role, ale reálné, major Maisner je úplně jiné herectví. Ale já jsem tušil, že to v něm je, a risknul jsem to. Dodneška se ty komedie každý rok vysílají, i když od vzniku posledního dílu uplynulo už 23 let," uvedl Soukup.

"Je mi to strašně líto, Láďu jsem měl moc rád," sdělil ČTK Rudolf Hrušínský nejmladší, který ve filmech Discopříběh ztvárnil Jirku Horáčka, filmového Potměšilova syna.

Široké uplatnění našel Ladislav Potměšil také v divadle, zahrál si i v řadě televizních sérií. Diváci ho znají například ze seriálů Hospoda, Zdivočelá země, Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů či Přístav.

Pečlivý a pokorný herec

"Pan Potměšil u nás v Divadle Kalich nastudoval v roce 2007 hudební komedii Je úchvatná a o dva roky později s námi rozjížděl fenomén komedie Splašené nůžky, kterou hrajeme dodnes. Dokud mu to zdraví dovolovalo, v obou titulech podával na jevišti vždy stoprocentní, soustředěný výkon, on by to ani jinak neuměl. Byl to totiž nesmírně pečlivý a pokorný herec. A také slušný člověk a veselý kolega. Zejména jeho komediální talent byl jedinečný a nezastupitelný. Myslím, že na české scéně takový druhý chybí," řekl ČTK majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Pražský rodák absolvoval v roce 1969 DAMU a získal angažmá v Realistickém (dnes Švandově) divadle, kde působil až do roku 1988. Poté hrál krátce v divadle S. K. Neumanna (dnes Divadle pod Palmovkou) a v Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. V letech 1993 až 2007 byl členem souboru Divadla na Vinohradech. Byl podruhé ženatý, s herečkou Jaroslavou Brouskovou mají dva syny.