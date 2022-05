Právě to jsou položky, které na důchodce doléhají velmi citelně. Stále více z 2,1 milionu českých penzistů nevystačí s důchodem. Projekt Neviditelní zjistil, že na okraji se v současné době ocitlo přibližně 889 tisíc z nich. „Neviditelní nežijí důstojný život, ale sami si nedokážou nebo nechtějí pomoci. Společnost je nevnímá. Očekáváme, že dnešní ekonomický i politický vývoj jejich problémy ještě znásobí,“ varovala Kateřina Jarošová, mluvčí společnosti Provident Financial, která za projektem stojí.

Ekonom a ředitel Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod přitom upozornil, že do roku 2030 ještě stoupne počet seniorů o deset procent. To je v absolutních číslech dvě stě tisíc lidí. Myslí si, že na takový vývoj bude muset zareagovat stát.

„Veřejný sektor musí rychle najít dlouhodobou vizi, jak těmto lidem zajistit důstojné stáří. Nejde jen přenechat péči o seniory na zdravotní systém nebo pobytová zařízení. Taková péče je příliš nákladná a stát ji nedokáže ufinancovat,“ doplnil.

Důchodová reforma

Tomu by chtěl předejít tým, který má za úkol připravit další důchodovou reformu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předpokládá, že důchodový systém zažije největší nápor někdy kolem roku 2040. Lidé by si proto podle něj měli aktivněji spořit na důchod a větší zřetel by se měl brát i na počet vychovaných dětí.

Tady ovšem vidí jinou potíž ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Tvrdí sice, že státní systém příspěvků a podpůrných opatření existuje, ale není příliš funkční. Chybí totiž potřebná komunikace s důchodci. „Celý systém je pro ně natolik složitý, že než aby si například vyřídili příspěvek na bydlení, raději to vzdají. To jen přispívá k jejich vyčerpání a chudobě. Tady stát musí rychle zabrat,“ domnívá se Lorman.

Jenomže důsledky „neviditelnosti“ nejsou podle odborníků jen finanční. Data Českého statistického úřadu ukázala, že až 75 procent důchodců pociťuje dlouhodobou nemoc nebo zdravotní problém, který je velmi často psychického rázu.

Krizová psycholožka ze společnosti Dirivitu Kateřina Brikciová proto lidem radí, aby se snažili vybudovat takzvanou záchrannou síť kontaktů. „Těm pak mohou zavolat, když na ně dolehne nelehká situace jako smutek, slabost nebo zdravotní komplikace,“ vysvětlila. Řada starších lidí totiž zapomíná na to, že je důležité myslet na sebe a své potřeby.

To potvrzuje i Lorman, když poukázal na to, že v posledních desetiletích ubývá mezigeneračního kontaktu. Důchodci se tak cítí nepotřební a na obtíž. „Snažíme se seniorům pomáhat, aby mohli své stáří prožívat podle svých představ a ve svém prostředí. Většina nechce dožívat v pobytovém zařízení,“ doplnil.