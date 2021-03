Než ji však strážci zákona stačili obeznámit s tím, že ji na místě hrozí až 5tisícová pokuta (ve správním řízení až 20 tisíc), již se z mlhy opět vynořily majáky a za nimi další zapomnětlivec, který neušel hledáčku speciální kamery kontrolující poznávací značky.

Tentokrát však umístěné ve vozidle Celní správy. Díky kameře v autě může totiž mohou hlídky kontrolovat známky jak kolemjedoucích aut, tak i těch, která jsou například zaparkována na dálničních parkovištích.

Zároveň je možné se připojit na mýtnou bránu, která pak funguje jako jakýsi sběrač informací o poplatcích. Jakmile pod bránou projede auto, celníkům či policistů přijde zpráva, zda má nebo nemá zaplacený poplatek.

Neuplynula dlouhá chvíle, a další mladý řidič se hlídce holedbal, že zkrátka na to, že od začátku roku je potřeba zaregistrovat si „espézetku“ svého vozidla do databáze dálničních známek, zapomněl.

Síť kontrol

Během posledního týdne se tak zařadil mezi dalších 600 řidičů a řidiček, které „spadly“ do sítě kontrol zaměřených právě na kontrolu dálničních známek. Ne u všech řidičů však byla právě elektronická známka tím největším prohřeškem proti zákonu.

„U jednoho řidiče se nám díky této kontrole podařilo zajistit i menší množství drog. Navíc nám o něm registr prozradil, že figuruje i jako dlužník v jiném daňovém případu. Při jiné kontrole jsme také odhalili nezdaněnou naftu,“ říká mluvčí Celního úřadu pro hlavní město Praha Ivana Kurková a dodala, že od začátku roku celníci při obdobných kontrolách objevili více než 2200 neplatičů dálničního poplatku. Za ně uložili pokuty, které dosáhly výše 2,5 milionů korun.

A jaké jsou nejčastější výmluvy, proč řidič vyrazil na dálnici bez toho, aby byl jeho vůz zařazen do databáze dálničních známek? „Nejčastěji se vymlouvají na to, že zapomněli, či se odkazují na to, že vůz, kterým jedou, není jejich. Jsou i případy, kdy nám řidič na rovinu řekne, že to prostě risknul s tím, že to třeba vyjde,“ popsal policejní mluvčí Ondřej Moravčík a dodal, že od začátku roku také policisté zaevidovali takřka dva tisíce řidičů.