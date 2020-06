Nejvlivnější žena Česka? Žebříček poprvé ovládla ministryně Schillerová

Nejvlivnější ženou Česka je podle časopisu Forbes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Do čela žebříčku se dostala poprvé a na prvním místě vystřídala loňskou vítězku eurokomisařku Věru Jourovou, která se letos umístila na druhém místě. Následuje pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která žebříček vedla řadu let před Jourovou. Forbes to dnes oznámil v tiskové zprávě.

Alena Schillerová | Foto: ČTK

"Pokud vliv měříme i tím, na kolik lidí mají přímý dopad různá její rozhodnutí, není momentálně vlivnější Češky než Alena Schillerová. Žádná jiná žena v Česku momentálně nehospodaří s větším množstvím peněz než šéfka Babišova státního rozpočtu ve výši 1,7 bilionu korun," uvedl šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek. Podle něj Schillerová navíc při současné koronavirové krizi ještě posílila svůj vliv na různá odvětví a dění v Česku. Do první desítky se z členek koaličního kabinetu Andreje Babiše (ANO) ještě dostala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Umístila se na sedmém místě, kde nahradila ředitelku Czech News Center Libuši Šmuclerovou. Zasloužený odchod do penze. Průměrný Čech stráví prací přes 36 let Přečíst článek › S výjimkou změn na prvních třech místech a na sedmém místě zůstalo obsazení ostatních pozic v první desítce stejné jako loni. Například čtvrtá opět skončila finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková, pátá pozice patří finanční ředitelce koncernu Agrofert Petře Procházkové a šestá ředitelce divize správa ve firmě ČEZ Michaele Chaloupkové. Žebříček nejvlivnějších žen Forbes vydává podeváté a letos v něm představil 135 jmen významných Češek z nejrůznějších oborů, od veřejné sféry a politiky přes byznys až po neziskový sektor. Celý rok přitom redakce sledovala přes 300 žen, v širším výběru byly majitelky firem, manažerky, ženy působící ve veřejné sféře, finančnictví či justici, redakční tým však sleduje i neziskový sektor, ženy z kultury či sportu. Několik kritérií Jednotlivé ženy v každé kategorii redaktoři hodnotili podle několika kritérií, přičemž vycházeli z metodiky amerického Forbesu. Ke spolupráci pozval redakční tým i poradce, odborníky a znalce jednotlivých odvětví, se kterými pořadí konzultoval. Češi opět vyšli do ulic. Proti Babišově vládě demonstrovali lidé po celé zemi Přečíst článek › "V sekci politiky a veřejné správy posuzujeme pozice a reálné pravomoci a počet lidí i objem peněz, které rozhodnutí dotyčných žen mohou přímo ovlivnit. Důležitým kritériem je pro nás i to, jak jsou tyto ženy ze svých funkcí odvolatelné a kdo všechno má přímý vliv na jejich rozhodování," uvedl Šimůnek a doplnil, že u majitelek a manažerek redakce mimo jiné sleduje hospodářské výsledky firem, obrat, zisk, nové akvizice a současně přihlíží k situaci v odvětví, ve které dotyčné působí. Pořadí Jméno Funkce 1. Alena Schillerová vicepremiérka, ministryně financí 2. Věra Jourová eurokomisařka 3. Lenka Bradáčová vrchní státní zástupkyně 4. Kateřina Jirásková finanční ředitelka a předsedkyně představenstva PPF 5. Petra Procházková finanční ředitelka a členka představenstva Agrofert 6. Michaela Chaloupková ředitelka divize Správa a členka představenstva ČEZ 7. Jana Maláčová ministryně práce a sociálních věcí 8. Renata Mrázová chief people officer Home Credit 9. Simona Sokolová členka představenstva Agrofert 10. Ivana Tykač majitelka realit a zakladatelka Women for Women

Autor: ČTK