Po zhruba dvou měsících výuky na dálku začíná dnes díky zmírnění opatření proti covidu-19 na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách fungovat střídavá prezenční a distanční výuka. Ve školách bude vždy polovina tříd a druhá půlka se bude učit z domova, po týdnu se vymění. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou každý týden účastnit praktické výuky.

Střední zdravotnická škola Agel v Ostravě | Foto: ČTK / ČTK

Další studenti se dnes mohou vrátit i do vysokých škol, a to ve skupinách do 20 lidí. Týká se to prvních ročníků a všech, kteří mají mít praktickou výuku. Řada fakult nicméně už tento semestr dokončí jen s on-line vyučováním. Do škol se většinou vrátí studenti jen na praktika, která se dosud mohla konat pouze pro poslední ročníky a pro studenty ze zdravotnických či farmaceutických oborů.