Proti zrychlenému postupu projednávání pandemické novely vystupovali poslanci opozičních ANO a SPD. Dolní komora jej ale schválila hlasy 80 že 136 přítomných poslanců. Proti jich bylo 55.

Boj o pandemickou novelu: Sněmovna potvrdila legislativní nouzi

Program schůze k předloze Sněmovna schválila dnes po zhruba 23 hodinách obstrukcí SPD. Desítky návrhů na změny programu, jak je přes celou noc přednášeli poslanci hnutí Tomia Okamury, dolní komora zamítla.

Koalice usiluje o zrychlené projednání i kvůli tomu, že platnost základních částí pandemického zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí s posledním únorem.

Obstrukce poslanců SPD

Poslanci SPD druhým dnem pokračovali v obstrukci projednání vládní pandemické novely, když i dnes v noci navrhovali doplnění programu schůze Sněmovny a obsáhle své úpravy zdůvodňovali. Protesty v řadách SPD vyvolalo nad ránem rozhodnutí předsedajícího Jana Skopečka (ODS), který po půldruhé hodině přerušil vystoupení poslance SPD Oldřicha Černému. Podle Skopečka se Černý opakovaně odchýlil od argumentace, proč by Sněmovna měla probrat vládní novelu veterinárního zákona. Předseda poslanců STAN Josef Cogan označil přístup SPD za pokus o paralýzu Sněmovny. Předseda poslanců SPD Radim Fiala namítal, že hnutí postupuje podle zákona.

"Nikdy jsem si nemyslel, že nám budete odebírat slovo. To je od vás velmi demokratické," komentoval Skopečkovy kroky předseda poslanců SPD. Jeho námitku proti postupu předsedajícího Sněmovna zamítla.

Předseda SPD Tomio Okamura pak opakoval, že pandemický zákon podle něho omezuje svobody občanů, přičemž upozornil na to, že slovo poslanci SPD odebral předsedající za ODS. Z koaličních řad se při Okamurově vystoupení ozývalo bouchání do lavic. Okamura si pak stěžoval na to, že mu jeden z poslanců ODS řekl "vole". Skopeček v reakci vyzval všechny zákonodárce, aby na Okamuru nevykřikovali vulgárně ani slušně.

"To, co tady probíhalo, byl v mnoha bodech pokus o paralýzu Sněmovny," uvedl na adresu SPD Cogan. Podle něj se jednalo o zneužívání pravidel jednání Sněmovny. Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný vybídl k bratrskému džentlmenství. "Pokud džentlmenství dokáže tady ztělesňovat třeba Hayato Okamura (KDU-ČSL), tak věřím, že jeho bratr (Tomio Okamura z SPD) to dokáže také," uvedl. Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) varoval, že předsedající schůze budou postupovat jako Skopeček i nadále. "Návrh na doplnění pořadu schůze není o tom, že se tu čtou hodinové projevy," zdůraznil. Fiala naopak tvrdil, že poslanci SPD postupuji přesně podle jednacího řádu. "To bude pěkná parlamentní demokracie, když nám budete odebírat slovo," dodal.

Poslanec SPD Zdeněk Kettner po rozmíšce navrhl, aby Sněmovna vedla v rámci schůze debatu na téma "omezování svobody projevu, myšlení a role médií". Vladimír Zlínský pak požadoval mimořádnou diskusi pod názvem "Hrozba blackoutu a jak se na tuto situaci připravit". Další poslanci chtěli zařadit návrhy SPD na zvýšení daňových slev na děti, zavedení přímé volby hejtmanů a starostů, zrušení soukromých exekutorů nebo zmrazení platů ústavních činitelů.

Sněmovna se od úterních 10:30, kdy schůze začala, nedostala ani po 20 hodinách debaty k hlasování o schválení programu. Zatím jen rozhodla o tom, že bude pandemickou novelu projednávat ve stavu legislativní nouze. Poslanci SPD celou noc navrhovali, jak by se podle nich měl program schůze doplnit. Před 06:30 se jich v tomto bloku hlásilo podle Výborného ještě 14, aktuálně by měla být přihlášena ještě desítka. Koaliční frakce mohou snahy SPD o zařazení nových bodů do programu vetovat, aniž by poslanci o těchto návrzích hlasovali.