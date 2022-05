Nového bydlení se v dohledné době mohou dočkat učitelky ze základní a mateřské školy v Psárech nedaleko Prahy. To by nebylo až tak zvláštní, ale v tomto případě představitelé obce s odborníky chystají projekt, který bude postavený na principu takzvaného sdíleného bydlení. To znamená, že některé prostory budou společné.