Jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody má jasno v otázce, co s nimi udělat. „Jsem velmi ráda, že nový ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k tomu přistoupil tak, že náš závěr vezme jako základ pro svůj návrh, jenž předloží sněmovně. Je si vědom, že se to musí řešit hned na začátku volebního období, ne na jeho konci. Věřím, že do dvou let může český důchodový systém doznat změny k lepšímu,“ tvrdí.