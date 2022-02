„Je to teď bída. Přišli jsme asi o 40 procent zákazníků. A když už tady někdo zastaví, tak si spíš koupí kafe či bagetu,“ řekla na náchodské pobočce Benziny prodavačka Denisa.

Češi berou polské pumpy útokem. Na litru benzinu ušetří i deset korun

Naopak na polské straně si Češi podávají tankovací pistoli takřka z ruky do ruky. „Nezastavíme se. Je to teď opravdu nápor a benzín tu mizí strašně rychle. Někteří si ho berou i do kanystru,“ nechala se slyšet obsluha polského Orlenu Agnieszka.

K ní přišel platit i Václav. Ten do Polska jezdí pravidelně právě z nedalekého Náchoda. „Stál jsem tu asi deset minut, ale vyplatí se to. Na jedné nádrži to mám levnější asi o 400 korun,“ uvedl Václav.

Česká drahota

Že vzdálenost při zájezdech za levnějším nákupem nehraje roli, potvrdila Deníku i paní Dáša Š. z Hostinného na Trutnovsku. „Tady je to opravdu drahota. A tak jednou za čas vyjedu do Jeleni Góry. Sice je to asi 65 kilometrů, ale když vezmu plnou nádrž a nakoupím levnější potraviny, tak mě to vyjde levněji, než v Čechách,“ popsala.

Větší zájem o pohonné hmoty v Polsku vnímá i samotný PKN Orlen. „Z důvodů snížení cen pohonných hmot pozorujeme v poslední době zvýšený zájem řidičů na pohraničních stanicích v Polsku,“ uvedl mluvčí společnosti Pavel Kaidl.

Nízké ceny lákají i ty, kterým nestačí jen plná nádrž. „V poslední době jsme se setkali i s případy, kdy jsme u řidiče našli plné kanystry i barely,“ uvedla mluvčí Celní správy České republiky Ivana Kurková. Tímto počínáním však novodobí pašeráci porušují zákon České republiky. Ten stanovuje, že na jeho území smí řidič mimo nádrž v automobilu přepravit bez dokládání daňových dokladů maximálně 20 litrů pohonných hmot.

Deset kilo masa? Poláci se nestačí divit, kolik jsou toho Češi schopni nakoupit

Pokud celníci odhalí větší množství, pohonné hmoty mohou propadnout státu. Řidič pak může dostat sankci až jeden milion korun a také mu bude doměřena spotřební daň.

Nájezdy na polské obchody a čerpací stanice budou mít podle hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka dopady i na český rozpočet. „To, že Poláci výrazně snížily DPH i spotřební daň na benzín, bude mít dopad i na českou ekonomiku. Co se týče benzínu, tak lze předpokládat, že kvůli levnějším nákupům v Polsku nedoputují do českého rozpočtu jednotky miliard korun. Pokud však za hranice budou jezdit i lidé z vnitrozemí, může to být zásah daleko větší,“ míní Křeček.