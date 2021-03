Jak to bude s pohybem

Má se omezit pohyb mezi okresy. Lidé nebudou moci bez vážného důvodu jezdit z jednoho okresu do druhého. Něco podobného už dnes zažívají lidé ze Sokolovska, Chebska a Trutnovska.

Výjimky z cestování

Nebude to ale platit pro všechny. Podle premiéra Andreje Babiše budou výjimky, například cesty do práce nebo péče o osobu blízkou. Podrobněji to vláda specifikuje v pátek, pokud se podaří prodloužit nouzový stav.

Povinné respirátory

Zpřísnit by se měly i podmínky pro zakrývání nosu a úst ochrannými prostředky. V současnosti musejí lidé nosit v obchodech, provozovnách služeb, hromadné dopravě na zastávkách, zdravotnických zařízeních nebo zařízení sociálních služeb buď respirátory nebo nanoroušky minimálně třídy FFP2, nebo dvě chirurgické roušky na sobě. Nově budou muset nosit jen respirátory a nanoroušky s vysokou úrovní filtrace. Tedy minimálně již zmíněné třídy FFP2.

Zavřené školy

Zavřít se mají i doposud otevřené školy. Prezenční výuka tak skončí v mateřských a speciálních školách, dětských skupinách a prvních dvou ročníků základních škol. Výjimkou budou školy pro děti záchranářů a zdravotníků.

Méně obchodů

Zmenší se počet obchodů, do kterých v současnosti mohou lidé zajít. Vláda chce totiž některé z nich zavřít. Které to konkrétně budou, neupřesnila, ale některé zdroje mluvily třeba o květinářstvích či drogeriích.

Kdy to bude platit

Změny by měly vstoupit v platnost v pondělí 1. března a trvat zhruba tři týdny. Jejich délka bude záviset na vývoji pandemické situace.

Podmínky zavření

Některé z těchto kroků ale vláda bude moci vyhlásit jen tehdy, pokud poslanci v pátek prodlouží nouzový stav. Premiér Andrej Babiš (ANO) v tomto směru zmiňoval například omezení pohybu. Opatření vláda schválí podle výsledku jednání sněmovny.

Karanténa a izolace

Kvůli nakažlivějším mutacím koronaviru vláda prodloužila také dobu, kterou musejí strávit nakažení doma bez kontaktu s jinými. Doba izolace (u nakažených koronavirem) či karantény (u zdravých lidí, kteří s nimi přišli do kontaktu) se prodloužila z deseti na čtrnáct dnů. V případě pozitivity rodinných příslušníků, kdy není možné nakaženou osobu efektivně izolovat od zbytku rodiny, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dnů.