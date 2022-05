"V tuto chvíli nemáme informace, že by něco takového hrozilo. Dokonce ani nejsou žádné signály, ale musíme s tím počítat, když vidíme, co Rusko udělalo v těchto dnech. Kroky k tomu, abychom zajistili dostatek plynu pro naše domácnosti a firmy, děláme," řekl Fiala. Kritizoval předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO), který podle něj neřešil otázku energetické bezpečnosti ČR.

Rusko odstřihlo Polsko a Bulharsko od plynu. Šéfka Evropské komise: Zareagujeme

Po určitou dobu by podle Fialy Česko zvládalo situaci, pokud by Rusko zastavilo dodávky plynu. Poté by ale byla nutná pomoc Evropské unie. "Jsme schopni kombinací zásob a jiných dodavatelů si s tím určitě po nějakou dobu poradit. Dlouhodobě ale musíme hledat jiná řešení," uvedl. Zmínil alternativní zdroje a dodavatele plynu, zkapalněný plyn či terminály. Česko patří k zemím, které jsou na ruském plynu nejvíce závislé.

Česko podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nemá přímo kontrakt, na základě kterého by obchodovalo s Ruskem. "Většina plynu je k nám dodávaná přes soukromé obchodní společnosti, které stát nevlastní," řekl novinářům ve Sněmovně.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. EU oznámila, že chystá společnou reakci. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy.

"Je to nepřijatelné jednání, porušování smluv, trestání zemí a něco, co jenom ukazuje, že Rusko je naprosto nespolehlivý dodavatel energií. Proto je zcela správná cesta, kterou půjde Česká republika a také Evropská unie, a to je zbavení se závislosti na ruských fosilních surovinách," poznamenal Fiala.

Existuje několik cest

Jurečka uvedl, že Polsko a Bulharsko počítaly s tím, že stávající kontrakty letos skončí, a neměly ambici je prodlužovat. "Dělaly maximální kroky k tomu, aby si plyn zajistily od jiných dodavatelů," řekl. Takový princip má podle něj platit i pro ČR a další státy. "Máme udělat maximum pro to, abychom zajistili plyn ze zahraničí od jiných dodavatelů a abychom měli na začátku zimy naplněné zásobníky," dodal.

Konec plynu v Evropě. Rusko ukončuje dodávky. Česko je na ráně

Na posledním summitu lídrů zemí EU se státy shodly na tom, že do roku 2027 se Evropa zbaví závislosti na ruských fosilních zdrojích. "Cest je několik - jiní dodavatelé plynu do EU, posilování terminálů a zařízení, které umožní dodávání zkapalněného plynu, což je velmi reálná cesta. Spojené státy slíbily navýšení dodávek zkapalněného plynu do Evropy už na tento a příští rok. Jsou i další dodavatelé," doplnil premiér.

Na společném postupu EU při zajišťování a nákupu plynu je podle Fialy výhodné, že lze dosáhnout nižších cen a lepší garance dodávek, než kdyby to řešily jednotlivé země samostatně. Česko musí pracovat na způsobu, jak plyn do země dostat a jak mít dostatečnou kapacitu v terminálech, míní. Společně například s Rakouskem, Slovenskem či Maďarskem je ČR vzhledem ke geografické poloze na konci plynovodů, neboť nemá přímo terminály na zkapalněný plyn, uvedl.