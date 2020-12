Golden toast je v Německu velmi slavná značka s více než půlstoletou tradicí. Společnost Lieken na svých internetových stránkách uvádí, že to byl právě jejich od roku 1963 v západním Německu vyráběný Golden Toast, kdo naučil i Němce dávat si k snídani křupavý „americký“ chléb. Golden Toast je tak slavný, že ho jako značku zná 99 % Němců. „V roce 2016 byl Golden Toast vyhlášen značkou století,“ chlubí se firma. A dodává, že dnes vedle klasického pšeničného toastu vyrábí mnoho nových inovativních produktů. Sám Golden Toast má nejen patentované složení, ale je i EU chráněnou značkou.

Mohlo by se tedy zdát, že když v roce 2013, krátce po svém vstupu do politiky, přikoupil Andrej Babiš do svého koncernu Agrofert tento rozsáhlý pekařský konglomerát, koupil si ve „zlatém toustu“ zlaté vejce. Z práce svých německých kolegů se mohli mnohé naučit i jejich kolegové z rostoucího českého pekařského gigantu Penam, do něhož Agrofert skupoval pekárny v Česku. V tom by nebyl žádný problém. Kdyby si na technologii na toustový chléb, používanou podle jednoho z bývalých manažérů Penamu v německém Liekenu, nezažádal Agrofert o evropskou dotaci 100 milionů korun jako na „inovativní technologii“.

„Inovačního ale na lince není vůbec nic,“ uvedl pro server Neovlivní Michal Miksche, bývalý provozní ředitel Penamu. „Všechno, co linka měla splňovat, bylo aplikováno již dlouhá léta předtím, a to přímo v Liekenu,“ dodal.

Teď k podobnému závěru došla po důkladném prošetření Evropská komise. V dokumentu, z něhož včera citoval Český rozhlas, se uvádí, že České republice nebude proplaceno 100 milionů korun na tento projekt, protože nesplnil kritéria inovativnosti. Podle auditorů Evropské komise společnost Lieken obdobný produkt, který Penam označil jako inovativní, vyráběla už v roce 2013, tedy před tím, než bylo v Česku požádáno o dotaci.

„Inovativní produkt prezentovaný společností Pekárna Zelená Louka (dceřiná firma Penamu, pozn. red.) tak nemůže být považován za inovativní, když tento produkt už skupina Agrofert vyrábí,“ cituje Český rozhlas z auditní zprávy Evropské komise. „Komise nadále trvá na tom, že projekt neměl být ze strany českých orgánů vybrán a že je nezpůsobilý pro spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ uvádí se v dokumentu zaslaném Evropskou komisí, který šetření uzavřel. Agrofert však tvrdí, že nepochybil a jeho výrobek inovativní je. „Cílem PENAMu bylo dostat výrobek na zcela nový stupeň kvality, eliminovat konzervanty a zbytečnou chemii a přinést úplně nový zážitek z toustování díky rozsáhlé analýze toustových chlebů v EU,“ uvádí Agrofert.

Vrátí Babiš peníze?

Problém nemá jen Agrofert, ale také ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož čele stojí nominant Babišova ANO Karel Havlíček. Toto ministerstvo totiž peníze na „inovativní projekt“ linky na toastový chleba Agrofertu odsouhlasilo. Sice s velmi malým počtem bodů, jen těsně přesahujícím nutnou hranici pro přidělení peněz na projekt, ale odsouhlasilo. Loni navíc byly peníze, přes již existující podezření, Agrofertu proplaceny. Sám Havlíček Agrofert i rozhodnutí svého ministerstva ještě v červnu tohoto roku hájil. „Očekáváme konkrétní důkazy,“ uvedl.

Teď by mělo toto ministerstvo peníze požadovat od Agrofertu zpět. Problémem je, že česká strana musí uznat, že mají auditoři Evropská komise pravdu. K vrácení dotace může dojít dohodou mezi ministerstvem s Agrofertem, tak jak se to stalo v roce 2018 v případě vrácení 50 milionů korun z farmy Čapí hnízdo. Je ale také možné, že Česko zažaluje Evropskou komisi u Evropského soudu v Bruselu, což vrácení peněz dál oddálí.

Zdroj: Deník

