Jak vypadají z hlediska výzdoby tradiční české lidové Vánoce?

V současnosti se české a moravské Vánoce neliší tolik jako v minulosti, kdy různé regiony využívaly různé dekory a materiály při sváteční výzdobě. Ještě na počátku 19. století stával doma na výjimečném místě jenom betlém čili jesličky, často až mnohametrové, s detailně vyřezávanými figurkami, a občas také různé vrkoče a vánoční věnce z kynutého těsta.

Stromek, jak ho známe teď, přišel až později. Poprvé jej v Čechách ozdobil intendant Stavovského divadla Jan Karel Liebich ve své vile v Libni v roce 1812. Zvyk si prý přivezl z rodného Bavorska, kde bylo zdobení stromků známo již od 17. století. Perníčky, mašlemi, oříšky a ve 20. století i skleněnými či korálkovými ozdobami nazdobený stromek se ve městech objevoval jen velmi pozvolna a na venkově ještě pomaleji. Ve světnicích dlouho visívala chvojka – větvička nebo vršek jehličnatého stromku obrácený špičkou dolů nad stůl. Sváteční výzdoba se tehdy lišila oblast od oblasti. Mezi tradiční ozdoby stále patří sušené ovoce, jablíčka, švestky, ale také perníčky, vizovické pečivo, ozdoby ze slámy, háčkované ozdoby, svíčky, štípané holubičky, skleněné ozdoby, foukané, ale i korálkové perličkové, které dělá rodinná manufaktura Rautis v Poniklé. Oblíbené jsou i ozdoby papírové, látkové mašličky nebo drobnůstky ze dřeva. Hodně dlouho už se všechny tradice, staré a nové, míchají na tržištích. Takže dnes je výzdoba spíš ukázkou vkusu než regionu.

Jak si zdobíte svůj dům v období adventu a Vánoc Vy?

Když jsme s manželem a dětmi žili v Japonsku, neměli jsme živý strom. Chyběl mi, protože doma u rodičů jsme mívali vždy opravdu velký, až po strop. Proto teď s dětmi jezdíme vybírat strom spolu. Loni jsme měli středně velký, v květináči. Máme jen pár koupených skleněných ozdob a pak háčkované a dřevěné od našich přátel. Jinak si je s dětmi vyrábíme ze zbytků látek, třeba z modrotisku, kterými vyplňujeme skořápky z ořechů. Udělali jsme si také ozdoby z česané vlny anebo vystřihujeme papírové hvězdy. Mašličky vážu z tkaním zdobených bavlněných pentlí s folklorním motivem.

Ovlivňují vás trendy?

Líbí se mi trend návratu k tradicím a poctivosti řemesla, domácího pečení a vaření. Nejsem ve stresu ze snahy o dokonalost. Srdečnost, laskavost během příprav, klid a pohoda, to všechno se promítne do atmosféry adventu a svátků. Připravujte se na Vánoce společně s dětmi, tvořte, bavte se a smějte a všechno bude krásné.

Jakou inspiraci nabízí pro období adventu a Vánoc vaše krejčovství?

Naše fotografka Jana si před Vánocemi nabere domů krabici našich lněných ubrusů, utěrek, ubrousků, pytlíčků, které máme ušité z nových materiálů, a spolu hledáme inspiraci. Tohle nás velmi baví. Janka má ještě malé děti, které jsou ochotné jí s focením pomáhat. A tak vznikají inspirativní fotky, které jsou současně autentické, rodinné, plné veselí. V Muzeu lidového života v Krumvíři vystavujeme kolekci převážně z černého lnu. Takže vyzkoušejte černou barvu na vánoční tabuli. Budete překvapeni, kolik noblesy vnese do vašeho příbytku. A přidám ještě jeden tip – dárky zabalte do dárků: třeba do utěrky, pytlíčku, ubrousku nebo šátku.

