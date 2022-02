Pandemický zákon podle soudce Petra Mikeše podobnou regulaci restaurací a hotelů neumožňuje. Zákon o ochraně veřejného zdraví by sice regulaci umožňoval, avšak jen za situace, kdy ohniskem choroby je celá země a podezřelým z nákazy každý její občan. Ministerstvo však v odůvodnění opatření z konce loňského roku, tedy už za ministra Vlastimila Válka (TOP 09), s takovou argumentací nepřišlo.

Časový odklad účinnosti zdůvodnil Mikeš vážností současné epidemické situace. "Je nedobrá, zvládání průběhu epidemie není v rukou moci soudní, ale výkonné, my jen zkoumáme zákonnost opatření. Chtěli jsme dát ministerstvu zdravotnictví prostor, aby na situaci mohlo reagovat," řekl Mikeš. Ministerstvo buď může prokazovat, že situace je extrémně špatná a celá země je ohnisko covidu-19, anebo by musela vláda vyhlásit nouzový stav a regulaci restaurací a hotelů zajistit krizovým opatřením.

Pokud si účastníci řízení vyzvednou rozsudek během dneška, nabude účinnost příští týden ve středu o půlnoci.

„Opatření považujeme za velmi rozumné a platí ve všech zemích. Opatření začalo platit v půlce listopadu a my jsme prodloužili jeho platnost. Správní soud napadá to, že pro něj v pandemickém zákonu není opora. A přesně toto rozhodnutí správního soudu je důvod, proč je potřeba zákon novelizovat,“ uvedl v reakci na rozhodnutí soudu na dnešním jednání Sněmovny ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Všechny změny, které jsme v pandemickém zákoně provedli, reflektují rozhodnutí soudu.“

Podle premiéra Petra Fialy rozhodnutí soudu ukazuje to, že je správné, že se vláda snaží prosadit ve Sněmovně novelu pandemického zákona. Její projednávání od úterý blokovalo opoziční hnutí SPD. Novela podle Fialy reaguje mimo jiné na předcházející rozhodnutí soudů ohledně zrušení některých protikoronavirových opatření.

"Co je asi nejpodstatnější, že právní prostředí, které máme pro řešení pandemie v České republice a které nám připravila předcházející vláda, není dostatečné, a že musíme ještě dál pracovat na tom, aby dostatečné bylo," doplnil premiér.

Podnětů je více

Aktuálně platným opatřením, které se týká řady dalších oblastí maloobchodu a služeb, se soud zabýval na podnět ženy z Brna. Vyhověl jen některým jejím argumentům.

Nelze však vyloučit, že v budoucnu škrtne také další části opatření, obdržel asi deset jiných návrhů. "Minimálně jeden jde velmi podrobně do odborných podkladů, ze kterých ministerstvo zdravotnictví vycházelo. Nemůžu tedy vyloučit, že rozsah zrušení opatření bude ještě větší," doplnil Mikeš. Prozatím zůstává v platnosti třeba regulace obchodních center, kadeřnictví nebo bazénů, kde lze opatření založit na pandemickém zákoně.

Z rozsudku také vyplývá, že cílem nynějších ministerských opatření nemá být nepřímé nucení lidí k očkování. "Tím by se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud by chtěly běžně žít," řekl Mikeš.

Okamuru zrušení kontrol nepřekvapilo

Předsedu opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamuru nepřekvapilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který zrušil v aktuálně platném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Okamura ČTK sdělil, že opatření bylo podle jeho názoru protiústavní.

Zásah soudu je časově odložený o sedm dní, ministerstvo má do té doby prostor reagovat. Jinak budou za týden moci využívat stravovací a ubytovací zařízení všichni lidé, kteří aktuálně nevykazují příznaky onemocnění, včetně neočkovaných proti covidu-19. "Rozhodnutí ničím nepřekvapuje - od počátku bylo jasné, že i toto nařízení vlády je protiústavní," sdělil ČTK Okamura.

Šéf hnutí SPD, které ve Sněmovně od úterního rána obstrukcemi brání přijetí novely pandemického zákona, poděkoval soudům. "Staly se poslední baštou práva a ochrany svobody. Problém vidíme v tom, jak dlouho soudům trvá, než protiprávní příkazy zruší. O tom, že zdravotní informace jsou neveřejnou soukromou věcí občana, o níž není povinen informovat, už hovořil mimo jiné Ústavní soud," dodal Okamura.