Lidé, kteří se registrovali k očkování a ještě nemají vybraný termín, budou mít od čtvrtka 15. července mezi první a druhou dávkou očkování proti covidu-19 odstup 21 dní místo dosavadních 34 dní. Automaticky se rozestup mezi dávkami očkování zkrátí také dětem ve věku 12 až 15 let, které ještě nemají termín očkování.

Změna se týká jen očkování nejčastěji podávanou vakcínou od firem Pfizer/BioNTech, u Moderny zůstává rozestup 25 až 35 dní, u Astra Zeneky 90 dní. Vakcíny Johnson & Johnson se podává jen jedna dávka.

S návrhem na zkrácení dnes souhlasila Rada vlády pro zdravotní rizika. "U dětí ve věku 12 až 15 let i těch, které už mají za sebou první dávku, tak se jim bude zkracovat ten termín automaticky na 21 dní. Cílem je, abychom měli i v této populaci co největší proočkovanost, zejména před začátkem školního roku," konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Co dalšího se změní?



Veškeré plánované akce nad tisíc účastníků budou muset organizátoři od 19. července nahlašovat kvůli epidemii koronaviru příslušné krajské hygienické stanici.



Pro akce konané do 22. července je povinnost bezodkladná, pro pozdější budou muset organizátoři záměr hlásit nejpozději pět dní předem.

"Rodičům dětí, které už mají termín očkování nebo už první dávku, přijde SMS zpráva, že si druhý termín mohou na 21 dní změnit na lince 1221," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Pokud by totiž platila stávající pravidla, tedy odstup mezi vakcínami 34 dní a plná ochrana až dva týdny po aplikaci druhé dávky, stihly by ji získat do 1. září jen děti očkované první dávkou do této středy 14. července. Nová pravidla to umožní těm, které budou poprvé očkovány až do 28. července.

Děti, které očkované dvěma dávkami nebudou, se budou muset nechat při nástupu do školy třikrát otestovat, v plánu je testování 1., 6. a 9. září. Děti, jejichž rodiče testování odmítnou, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor, jinak se nemohou prezenční výuky účastnit.

Registrace pro děti ve věku 12 až 15 let byly spuštěny od 1. července. Zájem projevilo podle dat do soboty 13,2 procenta z asi 450 tisíc osob v tomto věku. Zaregistrovaných je jich zhruba 60 400. Vakcínu už dostalo asi 11 500 (2,5 procenta) a 83 z nich má dokončené očkování dvěma dávkami. Vyplývá to z dat o očkování, která denně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Od 1. září by nemusely být z pojištění hrazeny preventivní testy



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že od 1. září už nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus. V současné době jsou ze zdravotního pojištění hrazeny měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR.



Podle Vojtěcha se na ukončení hrazení preventivních testů shodla dnes i Rada vlády pro zdravotní rizika. "Myslíme si, že to je doba, kdy už budeme v situaci, že ten, kdo se mohl nechat naočkovat, tak se naočkoval," řekl ministr. Pro systém je to podle něj efektivnější možnost, neboť jde o jednorázovou úhradu očkování oproti stabilní úhradě testů.



Indikované testy lékařem či hygienickou stanicí zůstanou nadále hrazeny standardně ze zdravotního pojištění, dodal Vojtěch. "Stejně tak děti mladší 12 let a ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, budou mít dále testy zdarma. Pro všechny ostatní je široce dostupné hrazené očkování," dodal ministr později na twitteru.



Odběrová místa zaznamenávají už od konce června zvýšený zájem o testy na covid-19, někde navýšila kapacity. Zájem spojovala s odjezdy na dovolené a letní dětské tábory, kde jsou testy povinné. Vyšší zájem podle nich bude zřejmě trvat celé léto.