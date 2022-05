Nejsušší jaro za poslední roky. Šetřete vodou a méně sekejte, prosí odborníci

Zahrádkáře a zemědělce zřejmě znovu čeká suchý rok. Podobně jako když trpěli nedostatkem vody k zavlažování před čtyřmi pěti lety. Měli by se proto snažit chytat při deštích do sudů tolik vody, kolik to jen půjde, aby jí mohli svlažit své záhony. Důvodem očekávaného sucha je nedostatek sněhu v uplynulé zimě a malé množství srážek během počínajícího jara.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V minulých letech bylo sucho znát například při pohledu na vyschlé koryto řeky Labe u Ústí nad Labem | Foto: Deník/Pech Karel