Částečný návrat žáků do škol se neuskuteční od pondělí 1. března, jak vláda avizovala, ale nejdříve od středy 3. března. Na posunutí termínu se dohodl ministr školství Robert Plaga (za ANO) se zástupci Asociace krajů ČR. Podle nich je třeba dát školám čas na přípravu testování na covid-19, které je podmínkou návratu žáků do lavic.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) | Foto: ČTK / ČTK

ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Poukázala na to, že testy pro školy mají z Číny do ČR přiletět v neděli 28. února a pak se budou muset ještě distribuovat do škol. Navíc zatím není jasné, zda začne včas platit pandemický zákon.