Plně naočkováno je v republice 5,9 milionu lidí, tedy asi 55 procent populace. Cílem státu je proočkovanost alespoň 70 procent. Očkovat se nyní mohou zájemci od 12 let. V poslední době tempo očkování zpomaluje - zatímco v červnu či červenci se denně očkovalo i přes sto tisíc lidí, během srpna klesly denní počty na desítky tisíc a v posledních týdnech se počítají v řádech tisíců. Uplynulý den zdravotníci podali přes deset tisíc dávek vakcíny, minulé úterý jich bylo o skoro tři tisíce víc.

Odborníci předpokládají, že současná vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména kvůli velkému počtu lidí, kteří jsou už proti covidu očkováni nebo nemoc prodělali.

Minulý týden laboratoře ve všední dny prokázaly v průměru 510 nových případů covidu. Počet 599 nakažených z tohoto úterý je nejvyšší od 25. května, od té doby bylo dosavadním maximem 582 nákaz ze 7. září. Z odhalených téměř šesti stovek pozitivních testů bylo 44 seniorů nad 65 let. Nákaza se nyní podle odborníků šíří zejména mezi mladšími neočkovanými lidmi.

Během úterý v Česku přibylo 599 potvrzených případů koronaviru, to je nejvíc za jeden den za poslední skoro čtyři měsíce. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie k dnešku kleslo o tři setiny na zhruba 1,05. Počet lidí s nemocí covid-19 v nemocnicích i těch ve vážném stavu se výrazně nezměnil. V úterý bylo hospitalizovaných 169 nakažených, těžký průběh covidu mělo 26 z nich.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.