Například u polostátní společnosti ČEZ končí do konce letošního roku fixace zhruba deseti procentům zákazníků, kteří od firmy odebírají elektřinu. U plynu jde přibližně o 15 procent zákazníků. „Valné většině těch, kteří mají cenu zafixovanou, fixace končí během let 2023 a 2024. Je to dobrá zpráva, protože budou moct delší dobu využívat výhodnějších cen,“ řekl ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.