Omezení pohybu bude možná ještě přísnější, než ve čtvrtek večer avizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Ten zmiňoval, že by se až na výjimky typu cesty do práce zakáží cesty obyvatel mezi okresy. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ale lidé například za sportem nebo přírodou nebudou moci mimo katastr obce, kde žijí.

Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Ministerstvo vnitra původně navrhovalo, aby lidé nemohli kvůli volnočasovým aktivitám dále než jeden kilometr od svého bydliště. To ale neprošlo. „Lidé by se mohli pohybovat jen v katastru obce, kde bydlí,“ řekl Hamáček. Například Praha by přitom měla být brána za jeden katastr, neřídilo by se to městskými částmi. Dá se předpokládat, že podobné by to mělo být i u dalších velkých měst typu Brna.