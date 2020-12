Česká dezinformační scéna má pohotovost, přičemž hlavním tématem je očkování proti nemoci covid-19. Dezinformace využívají videa, texty s falešnými dilematy i poukazy údajných „zdravotních odborníků“ (většinou nejmenovaných) na rizika vakcíny – vycházející většinou z hrubého zkreslení její skutečné podstaty.

Kdyby byla bezpečná…

Poměrně sdílený v českých sociálních sítích je například příspěvek, podle nějž „kdyby byla vakcína bezpečná, první, kdo by se nechal naočkovat, by byli důležití a bohatí“. Ti by podle tohoto textu před sebe nikdy nepouštěli ty „bezvýznamné a chudobné“. Příspěvek dále pokračuje podobně zvláštní úvahou, že „kdyby byla vakcína tak bezpečná, stála by spoustu peněz, nenutili by ji zadarmo většině populace“, což prý plyne z historie.

Ve skutečnosti se očkování proti nemoci covid-19 řídí národní očkovací strategií ze září letošního roku, podle níž se v první etapě budou mimo jiné očkovat zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví v epidemiologické oblasti, ve druhé „pracovníci kritické infrastruktury“, tedy integrovaného záchranného systému a energetiky, a dále také vláda a krizové štáby.

Teprve ve třetí etapě přijdou na řadu zájemci o očkování z řad běžných občanů. Není to tedy tak, že by se „důležití“ lidé očkovat nedali, pravdou je spíše pravý opak.

Pravda není ani to, že by byl vývoj vakcíny levný. Do evropského fondu vytvořeného za účelem financování výzkumu a vývoje vakcíny proti nemoci covid-19 mají členské státy Evropské unie podle webu Euroskop.cz přispět celkově částkou 750 milionů eur (zhruba 20 miliard korun), Česká republika přispívá zhruba 1,5 procenta této částky, tedy 305 miliony korun. Vakcína je hrazená z veřejného pojištění.

Konspirátorovo video

S blížící se možností očkování znovu ožily také některé staré hoaxy a konspirační teorie. Znovu se tak po sociálních sítích rozšířilo s českým simultánním překladem například video zakladatele webu Natural News Mikea Adamse, který sám sebe označuje za „strážce zdraví“ (Health Rangera) a v nahrávce propaguje svou teorii, že pandemie byla vyvolána uměle, aby mohl být zavedena vakcína, jejímž smyslem je „pomalu zabít miliony lidí“.

Natural News patří podle amerického zpravodajského webu Vox k nejstarším a nejplodnějším dezinformačním zdrojům na internetu a současně je to centrum „popíračů očkování“. Adams, celým jménem Michael Allen Adams, na něm prodává různé doplňky stravy a prostředky alternativní medicíny, jejichž zdravotní účinky nejsou nijak doloženy. K jejich propagaci používá podle kritiků často pseudovědecké argumenty nebo vyslovené lži.

Stránka Natural News se dále řadí k předním mezinárodním zdrojům šířícím narativ o údajné „plandemii“ a o globálním spiknutí. Kromě koronavirové infekce šíří také konspirace o 5G technologii nebo o Billu Gatesovi.

V případě vakcíny proti „umělé biologické zbrani“ operuje Adams kromě své konspirační teorie o tom, že je ve skutečnosti určena k vybíjení lidské populace, ještě s tvrzením, že tato vakcína bude vyvinuta „zázračně rychle“.

Hoaxy kolem vakcín

To je další argument, který se v současnosti v sociálních sítích hodně šíří – a sice, že rychlost vývoje vakcíny nezaručuje její bezpečnost a že nebyla dostatečně vyzkoušena.

Zdroj: DENÍKOdborníci to odmítají. „Chci ujistit, že urychlení registrace a vývoje vakcíny určitě není na úkor její bezpečnosti. I u covidových vakcín byly třetí fáze vakcíny testovány na 30 až 50 tisících dobrovolníků. Urychlení se zdařilo, protože je zapojeno více týmů a více lékařů,“ uvedl podle serveru Manipulatori.cz například vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek.

„Při vývoji nebylo možné, aby se obešly nějaké regulační kroky, byly ale extrémním způsobem zkráceny administrativní kroky na výběr jednotlivých subjektů do klinických studií. Nejde tedy o krácení, které by znamenalo snížení kvality výzkumu,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

K opakovaně vyvraceným hoaxům patří i tvrzení, že nová vakcína má prostřednictvím svého založení na mediátorové RNA (mRNA) přeprogramovat a změnit lidskou DNA.

Vakcína mRNA se od těch tradičních liší tím, že neobsahuje žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru, jinými slovy informaci pro tvorbu takzvaného spike proteinu, což je stejná bílkovina, jaká se vyskytuje na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19.

Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci a začnou na jejím základě vytvářet spike protein. Svým způsobem se dá říci, že vakcína představuje „výrobní výkres“, podle nějž buňky očkovaného člověka samy vyrábějí její bílkovinu.

Imunitní systém pak začne s touto bílkovinou zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti ní přirozenou obranu – protilátky a buňky imunitního systému. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná virus podle spike proteinu na jeho povrchu a bude připraven na něj pomocí protilátek a imunitních buněk zaútočit.

Podle profesora Klause Cichutka z německého Institutu Paula Ehrlicha neexistuje žádné nebezpečí integrace mRNA do lidského genomu. „Genom se u lidí nachází ve formě DNA v buněčném jádře. Integrace ribonukleové kyseliny (RNA) do deoxyribonukleové (DNA) není možná mimo jiné kvůli rozdílné chemické struktuře,“ vysvětlil již před časem Cichutek.