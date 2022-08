S lítostí se na skok před svým koncertem ohlédla za svou kolegyní i zpěvačka Petra Janů . „Je mi to moc líto, věděla jsem, že má zdravotní potíže, ale netušila jsem, že je to tak vážné. Že to vezme tak rychlý konec. Hana byla skvělý člověk a na naší hudební scéně zaujímala významné místo, byla nepřehlédnutelnou osobností. A především měla velkou duši, i díky tomu ji miloval celý národ. Nikdy toho nezneužívala, chovala se skromně a vstřícně. Je mi líto Štefana Margity, protože moc dobře vím, co teď prožívá, sama jsem si něčím podobným prošla před několika lety. Člověk je najednou v totálním vzduchoprázdnu.“

Česko truchlí. Zemřela legendární zpěvačka Hana Zagorová, bylo jí 75 let

„Hanka byla veselá a skvělá holka. Občas jsme si volaly a psaly. Kdykoliv jsme se viděly, moc dobře jsme se spolu pobavily. Její osobnost je těžko nahraditelná, odchází nám sluníčko a krásná bytost. Je mi to hrozně líto,“ svěřila se Marie Rottrová pro CNN Prima News.

Velké věci

Jako na srdečného člověka, s nímž se daly zažít mimořádné věci, vzpomínají na zpěvačku i další. „Moje srdce se trhá na kusy. Odešla legenda, ale hlavně neuvěřitelný člověk s velkým srdcem. Moje spřízněná duše, která mi jako jedna z mála rozuměla a ke které jsem vzhlížel! Hanička písnička. Zažili jsme velké věci,“ napsal na facebooku zpěvák Marek Ztracený. „Tolik jsi pro mě znamenala a děkuju za vše, co jsi pro mě udělala. Nikdy nezapomenu. Upřímnou soustrast nejbližším.“

Textař Michal Horáček ho doplňuje. „Nejen pro mojí generaci byla zpěvačkou, jejíž písně se staly součástí našich životů. Strašně ráda žila a vážila si každého dne,“ řekl pro CNN Prima News.

„Odešla zpěvačka, která přinášela desetiletí lidem radost a byla hvězdou ve svém žánru,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa pro Českou televizi. Na úvahy o rozloučení v podobě pohřbu se státními poctami, jako tomu bylo v případě Karla Gotta, je ale zatím podle ministra brzy.

Láska v černých šatech a blond vlasech

K úmrtí české legendy popmusic se vyjádřily i zahraniční instituce. „Česká zpěvačka nebyla neznámá ani německému publiku. V NDR i BRD vystupovala především v 70. letech a zpívala své písničky s německými texty. Upřímnou soustrast její rodině, přátelům i fanouškům,“ uvedl na svém twitterovém účtu Goethe Institut.

Nevšední ohlédnutí poskytl Deníku také režisér Vladimír Morávek, který zpěvačku obsadil do svého filmu z roku 2005 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. A nejen to, on sám byl od mládí jejím ctitelem.

„Čím mě okouzlila? Nebudete mi to věřit, ale Duhovou vílou. Tím, jak svými zvláštními sykavkami a protahováním hlásek vyslovovala slova „duhová“, „koukej“ nebo „koulí“ nás v tom našem šedém Bruntálu tehdy úplně dostala. Vzpomínám si, jak přijela poprvé na natáčení filmu Hrubeš a Mareš. Vystoupila z černého bouráku, v super černých šatech a černém závoji přes blond vlasy, vystoupala ve špalíru fanoušků po schodech k nám a pronesla: kam si mám prosím sednout? My hned, že je tu pro ni karavan a jídlo, ale ona to odmítla. Ne, nepotřebuji, prohlásila, jen mi řekněte, co mám udělat, co ode mě potřebujete? A já řekl: projevit lásku. A tak ji projevila. Všem, co tam stáli a zírali na ni.“

Hana Zagorová a Supraphon



Hana Zagorová byla jedna z nejoblíbenějších zpěvaček v celé historii české populární hudby. Během její oslnivé dráhy se prodalo u Supraphonu úžasných 10 a půl milionu zvukových nosičů s jejími nahrávkami.



„Stejně jako tisíce příznivců zpěvačky Hany Zagorové zasáhla i nás dnešní smutná zpráva o jejím úmrtí,“ uvedla ředitelka vydavatelství Supraphon Iva Milerová, která dodala: „Osobně si vážím inspirativních let, které jsme na Supraphonu společně prožili. Hana Zagorová patřila mezi umělce, kteří se neustále vyvíjí. Vždy věrná impulzům kreativity, neváhala propojit svůj talent s mladými autory a interprety. I proto září její hvězda dál."